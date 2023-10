A- A+

GRANDE RECIFE PF prende dois homens por suspeita de abuso sexual infantil no Recife e em Camaragibe Com os presos, a polícia encontrou material de crimes sexuais que serão submetidos à perícia

Três operações deflagradas pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco resultaram na prisão de dois homens por suspeita de abuso sexual infantil. Com os dois, de 37 e 41 anos, a corporação encontrou arquivos de mídia contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ambos foram detidos em flagrante.

Um dos homens, o de 41 anos, foi preso em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No computador dele, os policiais acharam arquivos de imagem e vídeo com cenas de abuso sexual infantil.

A outra prisão aconteceu no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. Segundo a PF, exame prévio nos equipamentos apreendidos também encontrou cenas de abuso sexual infantil no computador do homem de 37 anos.

Ainda foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Prado, também na Zona Oeste da capital pernambucana. No endereço da busca, a PF apreendeu dois notebooks, um celular e outras mídias, que serão submetidos à perícia.

O intuito da análise, diz a Polícia Federal, é "verificar os possíveis crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo pornografia infantil".

Segundo a PF, os dois presos responderão pelos crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil. "Somadas, as penas podem variar de 4 a 10 anos de reclusão", explicou a corporação.

Os investigados poderão responder por crimes mais graves como estupro de vulnerável e produção de cenas de abuso sexual infantil caso a polícia encontre subsídio para isso com o resultado dos exames periciais. "Nesta hipótese, as penas podem variar de 16 a 33 anos de reclusão", completou a PF.

