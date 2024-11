PF prende estudante suspeito de abuso sexual de criança e maus-tratos a animais

A- A+

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional em Pernambuco (DELECIBER/PE), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Vira-Lata.

A operação visa combater possível prática de estupro de vulnerável e de maus-tratos a animais domésticos, bem como o armazenamento, a divulgação e eventual produção de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Um estudante universitário, de 22 anos, foi preso preventivamente, em Recife, e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um na capital pernambucana e outro em João Pessoa, na Paraíba.

As ordens judiciais foram deferidas pela 13ª Vara Federal de Pernambuco, com vistas à apreensão de computadores, notebooks, celulares e outras mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Os crimes atribuídos ao possível molestador são a divulgação e o armazenamento de material de abuso sexual infantil.

A depender do resultado das diligências e do exame pericial no material apreendido, o investigado poderá responder também pela prática do crime de estupro de vulnerável, de abuso ou maus-tratos a animais domésticos e também pela produção desse tipo de material. Somadas, as penas de tais crimes podem variar de 18 a 38 anos de reclusão.

