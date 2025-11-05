Qua, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta05/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Geral

PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco

Ele colhia dados dos clientes e repassava para os parceiros golpistas

Reportar Erro
PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do bancoPF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco - Foto: Divulgação/PF

Um funcionário do Banco do Brasil (BB) foi preso pela Polícia Federal (PF) pela prática dos crimes de invasão de dispositivo de informática e fraude eletrônica em uma agência do BB no bairro do Caju, na zona portuária Rio de Janeiro. A prisão em flagrante ocorreu nessa terça-feira (4).

Ele foi flagrado ao utilizar um software malicioso em um computador da instituição financeira com o objetivo de obter dados e informações de clientes, inclusive de gerentes.

Segundo a PF, as informações seriam repassadas a outros integrantes da quadrilha, responsáveis por aplicar golpes contra correntistas do BB em todo o país.

Leia também

• CPI do Crime Organizado: relator quer 'mapa' de 70 facções e cobra mais verbas para segurança

• Presidente da CPI: Lula foi 'infeliz' ao dizer que traficante é vítima

• Primeira reunião do Escritório de Combate ao Crime Organizado foca em impedir chegada de fuzis

Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento, e deve responder pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático e fraude eletrônica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter