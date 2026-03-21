A- A+

Prisão PF prende grupo com R$ 2,7 mi no Recife; assessor de deputado está entre suspeitos Segundo o Metrópoles, assessor atuava como "segurança" no grupo no esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na sexta-feira (20), quatro suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro após um saque de R$ 2,7 milhões em uma agência bancária no Recife.

O valor foi retirado por um dos envolvidos e, segundo as investigações, seria entregue a outros três integrantes do grupo.

A abordagem ocorreu logo após a retirada do dinheiro, ainda na região central da cidade. Os suspeitos haviam chegado à capital pernambucana pouco antes da ação, a bordo de um jato particular, o que levantou suspeitas das autoridades.

Assessor de deputado entre os presos

De acordo com o site Metrópoles, um dos detidos é assessor do deputado federal Vinicius Carvalho (PL-SP). Ele atuava como uma espécie de “segurança” do grupo no momento da abordagem da Polícia Federal.

A presença do assessor entre os suspeitos chamou atenção e passou a ser um dos pontos centrais da apuração sobre a possível rede envolvida no esquema.

Dinheiro seria repassado ao grupo

Segundo a Polícia Federal, o saque totalizou R$ 2.733.000,00 em espécie. Um dos suspeitos foi responsável por retirar o montante, que seria repassado aos outros três envolvidos logo em seguida.

Todos foram conduzidos à sede da Polícia Federal no Recife, onde foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro.

Investigações continuam

Em nota, a corporação informou que as investigações seguem em andamento para identificar a origem dos recursos e apurar a possível participação de outros envolvidos, além de eventuais crimes conexos.

Veja também