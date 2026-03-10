A- A+

BRASIL PF prende mãe suspeita de abusar das filhas e compartilhar vídeos na "dark web" no Rio de Janeiro Segundo a PF, as vítimas são as duas filhas, de quatro e nove anos de idade;

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Federal, em Duque de Caxias, na manhã desta terça-feira, suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas e compartilhar registros dos crimes na internet.



A ação faz parte da Operação Guardiões, deflagrada para reprimir crimes de estupro de vulnerável e a produção, armazenamento e disseminação de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil online.

Policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, o celular da investigada foi apreendido e será submetido à perícia técnica criminal.

Segundo a PF, as vítimas são as duas filhas da própria investigada, de quatro e nove anos de idade. As crianças foram identificadas durante a investigação e encaminhadas para acompanhamento junto ao Conselho Tutelar.





"Dark web"

As investigações tiveram início em 2025, quando levantamentos de dados e informações de inteligência apontaram a publicação de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil em fóruns da chamada dark web, uma parte da internet que exige ferramentas específicas de acesso e costuma ser utilizada para atividades ilícitas.

A partir da análise desses materiais, os investigadores identificaram indícios de que a própria mãe das crianças produzia os vídeos e os compartilhava tanto nesses fóruns quanto em aplicativos de mensagens. Com as provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça autorizou a prisão preventiva da suspeita e as buscas realizadas nesta terça-feira.

A mulher responderá pelo crime de estupro de vulnerável, além dos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

Alerta

A PF também reforça a importância de monitorar e orientar crianças e adolescentes no ambiente digital e fora dele, como forma de prevenir crimes desse tipo. Entre as recomendações estão conversar abertamente sobre os perigos do ambiente virtual, orientar sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos e acompanhar de perto as atividades online dos jovens.

Segundo a corporação, mudanças repentinas de comportamento — como isolamento ou segredo em relação ao uso do celular e do computador — podem ser sinais de alerta.

A orientação é que crianças e adolescentes sejam incentivados a procurar ajuda sempre que enfrentarem contatos inadequados, reforçando que a informação e o diálogo são instrumentos essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos jovens.

