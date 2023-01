A- A+

Caruaru PF prende mecânico com ecstasy que seria vendido no Carnaval; droga estava em panela de pressão Cerca de 2 mil comprimidos foram achados dentro de dois invólucros

Um mecânico de 21 anos foi preso em flagrante em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com um quilo de ecstasy que estava escondido em uma panela de pressão. De acordo com a Polícia Federal (PF), a droga seria vendida no período do Carnaval.

A prisão ocorreu nessa segunda-feira (30) e foi divulgada nesta terça-feira (31) pela PF. Segundo a corporação, a droga foi achada quando, em fiscalização de rotina, a encomenda que foi despachada por via postal foi interceptada ao ser entregue ao destinatário, no bairro de Vassoural, em Caruaru.

Cerca de 2 mil comprimidos foram achados dentro de dois invólucros guardados dentro da panela de pressão.

O homem, que tem passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas por posse de droga para consumo pessoal em 2020, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para a audiência de custódia.

Caso venha a ser condenado poderá pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Além da droga, também foi apreendido um celular, segundo a PF.

Comprimidos iriam ser vendidos no Carnaval (Foto: Divulgação/PF)

Ecstasy

O ecstasy é uma droga recreativa responsável por aumentar o estado de euforia e também a sensação de prazer do usuário. Quando ingerida, os efeitos têm início após 30 a 45 minutos e podem durar entre quatro e oito horas. O uso da droga provoca a aceleração dos ritmos cardíacos e o aumento da pressão arterial, podendo levar ao rompimento de vasos sanguíneos e hemorragias internos.

Além disso, também pode causar lesões hepáticas e amolecer ou aumentar o fígado. Dependendo do grau de toxicidade, pode evoluir para uma hepatite fulminante e causar morte.

Veja também

guerra Rússia recorda a batalha de Stalingrado para legitimar ofensiva na Ucrânia