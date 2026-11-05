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OPERAÇÃO

PF prende mulher que chefiava rede de prostituição de brasileiras em Israel

Líder da organização, alvo de prisão nesta manhã, usava redes sociais e aplicativos de mensagens para recrutar mulheres interessadas em viajar ao exterior

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Polícia Federal Polícia Federal  - Foto: Polícia Federal/Divulgação

Um mandado de prisão preventiva cumprido em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e dois de busca e apreensão em Goiânia, nesta quinta-feira, 5, integram a Operação Dirty Dancing, da Polícia Federal, que busca desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em recrutar brasileiras para exploração sexual, sobretudo em Israel, mas também em outros países.

A líder da organização, alvo de prisão nesta manhã, usava redes sociais e aplicativos de mensagens para recrutar mulheres interessadas em viajar ao exterior. O grupo providenciava deslocamento e hospedagem das vítimas e mantinha operadores no Brasil responsáveis por divulgar anúncios em sites especializados e agendar clientes.

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A investigação começou em fevereiro de 2025, a partir de informações compartilhadas pela Polícia de Israel. O trabalho é desdobramento de investigação conduzida pelas autoridades israelenses sobre o mesmo grupo criminoso.

Por determinação da Justiça Federal, foram adotados o sequestro e o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 10 milhões, a suspensão das atividades de duas empresas vinculadas à investigada presa, além da apreensão de passaportes, monitoração eletrônica e proibição de saída do País para dois suspeitos.

As investigações apontam que os valores obtidos no exterior eram arrecadados em espécie e remetidos ao Brasil por intermédio de brasileiros residentes fora do País, que atuariam em um esquema clandestino de câmbio.

Os investigados poderão responder, segundo a PF, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição, rufianismo, promoção de migração irregular e operação ilegal de câmbio.

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