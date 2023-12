A- A+

PRISÃO PF prende no Brasil 'um dos maiores narcotraficantes do Uruguai' O suspeito foi preso na terça-feira (26) em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, na fronteira com Argentina e Paraguai

A Polícia Federal prendeu "um dos maiores narcotraficantes do Uruguai", que estava foragido da Justiça paraguaia, informou a instituição nesta quarta-feira (27).

As autoridades não divulgaram a identidade do suspeito, mas, de acordo com veículos de imprensa do Uruguai e do Paraguai, ele seria o uruguaio Diego Marset, irmão de Sebastián Marset, de 32 anos, considerado líder do Primeiro Cartel Uruguaio (PCU).

O suspeito é "irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas", disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, na rede social X.

Além disso, ele "atuava como intermediário" de seu irmão "em constantes viagens da Bolívia para o Paraguai", a fim de garantir pagamentos para cartéis do tráfico de drogas, acrescentou o ministro.

"O alvo é foragido da Justiça paraguaia, onde sua prisão preventiva por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro foi decretada em março de 2022", afirmou Dino.

O cidadão uruguaio foi preso na terça-feira (26) em Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, na fronteira com Argentina e Paraguai.

A operação foi realizada após as autoridades confirmarem a presença dele no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho, cuja mãe seria uma mulher boliviana, explicou a Polícia Federal em um comunicado.

"O preso fora identificado na operação A Ultranza Py como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa", completou a PF.

