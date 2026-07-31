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Guarulhos

PF troca tiros com suspeitos de invadir área do Aeroporto de Guarulhos com cocaína

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Aeroporto de Guarulhos, em São PauloAeroporto de Guarulhos, em São Paulo - Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira, 31, na área externa ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o grupo tentava embarcar ao menos nove volumes com cocaína em uma aeronave com destino à Europa.

Os suspeitos entraram na área restrita do aeroporto com quatro veículos para realizar o embarque das drogas, informou a PF. Os agentes da Polícia Federal identificaram a movimentação do grupo e interceptaram a ação perto da cabeceira da pista, por volta das 14h30. Ninguém ficou ferido.

Foram apreendidas cinco malas com cocaína dentro da aeronave e outras quatro caixas que foram abandonadas pela quadrilha no momento da fuga dos suspeitos em direção a uma área de mata - totalizando aproximadamente 400 kg de cocaína apreendidos.

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Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre prisões. "As diligências prosseguem para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do fato", disse a PF.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias Militar e Civil foram acionadas para apoiar a PF na ocorrência na tarde desta sexta nas imediações do Aeroporto de Guarulhos. Também disse que o caso está em andamento.

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