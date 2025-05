A- A+

TRATAMENTO Pfizer anuncia acordo de US$ 6 bi com chinesa 3SBio para desenvolver medicamento contra câncer De acordo com nota da farmacêutica estadunidense, o anticorpo apresentou dados iniciais eficazes e "segurança em uma classe promissora" de remédios contra a doença

A Pfizer anunciou nesta segunda-feira (19) a assinatura de um acordo de licenciamento global exclusivo, com exceção da China, com a 3Sbio, uma empresa biofarmacêutica chinesa, para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de um anticorpo biespecífico, o SSGJ-707. O possível medicamente atualmente está em fase de ensaios clínicos para câncer de pulmão de células não pequenas, câncer colorretal metastático e tumores ginecológicos



A 3SBio receberá um pagamento inicial de US$ 1,25 bilhão e é elegível para receber pagamentos por marcos associados a certos níveis de desenvolvimento, regulatórios e comerciais de até US$ 4,8 bilhões, bem como royalties escalonados sobre as vendas do SSGJ-707, se aprovado.

Segundo a Pfizer, a transação deverá ser concluída no terceiro trimestre, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da 3SBio. A Pfizer planeja fabricar a substância para o SSGJ-707 em Sanford, na Carolina do Norte, e o medicamento em si em McPherson, no Kansas

De acordo com nota da farmacêutica americana, o SSGJ-707 apresentou dados iniciais eficazes e "segurança em uma classe promissora de medicamentos contra o câncer". "A 3SBio planeja iniciar o primeiro estudo de fase 3 na China em 2025", acrescenta a Pfizer.



