ACORDO Pfizer paga US$ 60 mi para encerrar caso de prescrições 'incentivadas' de medicamento O estatuto federal anti-suborno proíbe as empresas de pagar médicos ou oferecer a eles qualquer coisa de valor para persuadir o encaminhamento de medicamentos

A Pfizer pagará US$ 60 milhões para resolver as alegações de que uma de suas subsidiárias incentivou os provedores de saúde a prescrever um de seus medicamentos, resultando no envio de falsas alegações aos programas federais de saúde.

O estatuto federal anti-suborno proíbe as empresas de pagar médicos ou oferecer a eles qualquer coisa de valor para persuadir o encaminhamento de medicamentos ou serviços cobertos pelo Medicare e outros programas federais, disse o Departamento de Justiça na sexta-feira.

A Biohaven Pharmaceutical Holding, de março de 2020 a setembro de 2022, selecionou certos provedores de saúde para fazer parte de um grupo para promover seu medicamento Nurtec ODT, um tratamento para enxaqueca, alegou o governo.

Esses provedores receberam oportunidades de palestras pagas e refeições em restaurantes sofisticados com a intenção de induzi-los a prescrever Nurtec, disse o departamento.

"O acordo está relacionado à suposta conduta na Biohaven antes da aquisição da empresa pela Pfizer em outubro de 2022 e não inclui nenhuma admissão de responsabilidade ou irregularidade", disse um porta-voz da Pfizer. "Estamos satisfeitos em deixar esse assunto legado para trás, para que possamos continuar a nos concentrar nas necessidades dos pacientes."

