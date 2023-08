A- A+

Saúde Pfizer pede autorização para uso de vacina contra vírus da bronquiolite no Brasil Farmacêutica diz que encaminhou à Anvisa os documentos necessários para utilizar imunizantes em gestantes e idosos do país

A farmacêutica Pfizer informou nesta manhã que pediu o registro de sua vacina para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) — responsável por casos de bronquiolite (que são as infecções no trato respiratório de crianças pequenas) e pneumonias. De acordo com a empresa, o antígeno deve ser oferecido às gestantes e, desse modo, torna-se eficiente para proteger contra esse tipo de infecção de bebês até 6 meses de vida.

A mesma vacina, chamada Abrysvo também deve ser indicada para pessoas acima de 60 anos, por justamente proteger contra infecções que comprometam o trato respiratório. O imunizante já é aprovado nos Estados Unidos e na Europa.

Em nota, a farmacêutica informou que “o pedido de aprovação de registro junto à Anvisa é baseado em resultados de estudos clínicos internacionais de fase 3, que demonstraram que a vacina é eficaz e segura na proteção de bebês e idosos”.

Ainda diz que o estudo fase 3 para a indicação materno-fetal contou com a “participação de mais de sete mil grávidas, em 18 centros ao redor do mundo, sendo quatro deles no Brasil: dois no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um em São Paulo. No caso da aplicação em gestantes, a resposta imunológica gerada pela vacina foi capaz de prevenir 82% das formas graves de doenças respiratórias em crianças de até três meses, seguindo com 69% até os seis meses. Já em idosos, o imunizante mostrou alta eficácia contra quadros graves, de 85,7%”.

