SAÚDE Pfizer perde disputa de patente com sul-coreana SK bioscience sobre vacina pneumocócica Segundo a empresa asiática, o tribunal alegou que a exportação de "substâncias a granel individuais do conjugado e produtos acabados para uso em pesquisa" não configuram violação

A farmacêutica sul-coreana SK bioscience anunciou nesta quarta-feira (21) que venceu uma disputa judicial contra a americana Pfizer no Supremo Tribunal da Coreia do Sul. O caso envolvia alegações de infração de patente relacionadas à exportação da vacina conjugada pneumocócica 13-valente (PCV13).

Segundo comunicado da companhia, o tribunal "decidiu a favor da SK bioscience", ao concluir que a exportação de "substâncias a granel individuais do conjugado e produtos acabados para uso em pesquisa" não configuram violação da patente da vacina Prevnar 13, da Pfizer. A corte reafirmou que "os conjugados individuais que compõem a PCV13 não se enquadram nas reivindicações de patente da Pfizer".



Com a decisão favorável, a SK bioscience pretende dar início à exportação de componentes da vacina para países com alta demanda, como os do Sudeste Asiático e da América Latina. "Transferências de tecnologia por meio de parcerias locais também estão sendo consideradas", informou a empresa. Apesar de ter desenvolvido a primeira vacina PCV13 da Coreia do Sul, a SKYPneumo, em 2016, a SK bioscience segue impedida de fabricar e vender o imunizante no país até 2027, quando expira a patente da Pfizer.

A farmacêutica afirmou ainda que "visa o mercado global de vacinas pneumocócicas com nossas vacinas em desenvolvimento 21-valente e de próxima geração". Em parceria com a Sanofi, a empresa iniciou testes clínicos de fase 3 de uma vacina 21-valente em 2024 e também trabalha em uma formulação mais abrangente.

A SK bioscience também venceu recentemente uma disputa de patente contra a Moderna, ao invalidar o único registro de fabricação de vacinas de mRNA na Coreia.

