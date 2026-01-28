A- A+

MOBILIDADE PGE entra com recurso contra decisão que suspende aumento das passagens de ônibus no Grande Recife Reajuste foi de 4,46%, e, quando arredondado, o valor do Anel A (Bilhete Único), o mais utilizado pela população, passou de R$ 4,30 para R$ 4,50

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que suspendeu o aumento das passagens de ônibus do Grande Recife.

O aumento das passagens de ônibus foi aprovado em 13 de janeiro, após reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). O reajuste foi de 4,46%, e, quando arredondado, o valor do Anel A (Bilhete Único), o mais utilizado pela população, passou de R$ 4,30 para R$ 4,50.

Na última sexta-feira (23), a Justiça de Pernambuco argumentou que suspendeu o aumento porque a reunião que definiu o reajuste das passagens teria apresentado irregularidades.

Com o recurso contra a decisão, a PGE ressaltou agora, por meio de nota, que "o Estado sustenta a legalidade do reajuste e aguarda decisão judicial".

A previsão era que os reajustes, válidos também para o Anel B e linhas especiais, entrassem em vigor em 1° de fevereiro. Isso, no entanto, segue suspenso com a decisão do TJPE.

Suspensão do aumento

O TJPE formalizou a decisão de suspensão do aumento por meio do 5º Juizado Especial da Fazenda da Capital (PE), que foi assinada pela juíza Nicole de Farias Neves.

Por meio de nota, o Tribunal indicou que a magistrada identificou, em análise preliminar, "indícios de irregularidades formais e materiais no procedimento administrativo que resultou no reajuste, como o descumprimento do Regimento Interno do CSTM, falhas nos prazos de convocação e de disponibilização de estudos técnicos, além de questionamentos sobre a composição do colegiado, diante da participação de conselheiros representantes da sociedade civil que ocupavam cargos comissionados na administração pública".

Também foi apontada "ausência de relatórios de qualidade das operadoras e de indicadores de desempenho, documentos considerados essenciais para subsidiar a política tarifária, conforme normas regimentais do próprio Conselho. Para o juízo, tais elementos reforçam a plausibilidade da tese de nulidade das deliberações impugnadas".

A juíza determinou a suspensão dos efeitos das deliberações do CSTM até nova manifestação judicial. A decisão deve ser cumprida no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, e tem força de mandado para imediato cumprimento.



A reportagem entrou em contato com o TJPE em busca de um posicionamento sobre o recurso apresentado pela PGE. Até a última atualização da matéria, não houve retorno. O canal segue aberto.



Confira, abaixo, os novos valores aprovados na reunião do CSTM para as tarifas de ônibus do Grande Recife:

Anel A (Bilhete único): R$ 4,50

R$ 4,50 Anel G: R$ 3,00

R$ 3,00 041 - SETÚBAL (OPCIONAL): R$ 5,80

R$ 5,80 064 - PIEDADE (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 072 - CANDEIAS (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 160 - GAIBU/BARRA DE JANGADA (VIA PAIVA): R$ 8,70

R$ 8,70 191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR): R$ 15,40

R$ 15,40 195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL): R$ 22,50

R$ 22,50 214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 342 - CURADOS (OPCIONAL): R$ 8,70

