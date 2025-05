PGR suspende cooperação com Peru por uso indevido de provas de acordos de delação da Lava Jato

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu suspender a cooperação com órgãos de investigação do Peru na Operação Lava Jato por considerar que as provas compartilhadas de acordos de delação foram usadas indevidamente na jurisdição peruana.



A decisão foi tomada pela procuradora Anamara Osório Silva, secretária de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, em abril.

Segundo a Procuradoria, houve "utilização indevida de elementos de provas fornecidas por colaboradores da Justiça brasileira contra eles na jurisdição peruana, descumprindo cláusula do tratado de cooperação".A PGR ainda vai avaliar se retoma a colaboração. Para isso, a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF aguarda informações de autoridades do Peru.Procurada pelo, a Procuradoria informou que suspensão envolve apenas o caso específico das colaborações de ex-executivos da OAS, que fecharam delação no Brasil, mas foram processados no Peru com base nas provas de seus acordos.A PGR afirmou que tem solicitado esclarecimentos do país, mas que as informações que recebidas até o momento não foram suficientes para afastar as alegações de que as provas produzidas no Brasil foram indevidamente aproveitadas no Peru.Quatro ex-presidentes do Peru já entraram na mira da Lava Jato. Dois deles - Ollanta Humala e Alejandro Toledo foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro.