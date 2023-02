A- A+

animais Pica-pau esconde mais de 300 kg de sementes em parede de casa nos EUA A ave armazena as sementes nas paredes até a altura do sótão

Leia também

• Haja calor! Saiba como amenizar a situação para pets durante o verão

• Cachorro rouba cena no concurso do Rei e Rainha do Carnaval 2023 do Recife; assista

• Desfile carnavalesco premia pets com melhores fantasias em shopping na RMR; confira detalhes

Um pica-pau conseguiu esconder, em uma parede, 700 libras de sementes, equivalente a 300kg, no estado norte-americano da Califórnia. O caso veio à tona após Nick Castro, dono do serviço de combate a pragas Nick’s Extreme Pest Control, ser chamado para resolver o problema e publicar as imagens no Facebook.

"Me deparei com isto no trabalho: o pássaro era um pouco acumulador. Encheu cerca de 8 sacos de lixo com sementes pesando cerca de 700 libras. Nunca vi algo assim antes", disse.

Segundo o profissional contou ao site The Dodo, a ave fez diversos furos nas paredes da casa e, ao armazenar as sementes no espaço, danificava a estrutura das mesmas.

"Pensávamos que as sementes estariam somente até próximo da metade da parede. Mas descobrimos que elas eram armazenadas até a altura do sótão", contou Castro.

Nick contou que o trabalho de remoção das sementes foi feito de maneira humanizada, assim como outros realizados por sua empresa. Os donos da casa taparam os buracos e trocaram o revestimento das paredes, algo que ele espera desencorajar o pica-pau a fazer novos buracos.

Apesar de resolvido, o caso repercutiu nas redes. Um internauta comentou: “O pica-pau vai ficar devastado. Trabalhou tanto por essa fortuna e tudo se foi.”

Veja também

EUA Estudo inclui sete países