VEJA VÍDEO Picape "voa" por cima de buggy em duna de praia no Ceará; motorista desmaiou Segundo a TV Verdes Mares, o motorista foi identificado como um empresário de Russas, município do interior cearense

Vídeos que mostram um carro "voando" por cima de um buggy em uma duna na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, viralizaram nas redes sociais no fim de semana.

Nas imagens, é possível ver a picape acelerando, subindo a duna e passando por cima do buggy parado no local, com quatro ocupantes. Próximo ao local da "decolagem" quatro homens assistem à cena. Veja:

Depois de aterrissar, o carro ficou com os quatro pneus danificados e o sistema de airbag inflado. Segundo a TV Verdes Mares, o motorista foi identificado como um empresário de Russas, município do interior cearense.

Testemunhas contaram à emissora que o motorista chegou a desmaiar com o impacto de aterrissagem da picape sobre a areia da praia.

Um dos passageiros do buggy falou à TV Verdes Mares que ouviu um "estrondo muito grande" no momento em que a picape caiu na areia.

"Corremos e vimos os airbags todos estourados, e o motorista a princípio desmaiado e imóvel. Logo em seguida abriu os olhos, mas não tinha movimentos no corpo e nem falava nada", relatou o passageiro do buggy.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da picape.

Indignação e investigação

A prefeita de Aracati, onde aconteceu o caso, Roberta de Bismarck, criticou a manobra. Segundo ela, o episódio foi uma "condução irresponsável e inaceitável". Por meio de nota, a gestora afirmou que mobilizou equipes da prefeitura para as providências necessárias.

“Recebi a notícia com profunda indignação e, de imediato, acionei o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil e o comandante da Guarda Municipal, solicitando rigor nas apurações e ações rápidas”, publicou a prefeita, reafirmando o compromisso com "um turismo seguro, ético e que coloque a vida em primeiro lugar".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico, da Polícia Militar, foram acionadas para a ocorrência.

A Polícia Civil instaurou um procedimento por crime ambiental e apura o caso por meio da Delegacia de Aracati.

