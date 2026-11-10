Pichações apócrifas de teor criminoso são identificadas em muros da UFPE; Polícia Federal é acionada
Mensagens fazem menções negativas às pessoas negras, às vítimas da Covid-19 e à vereadora Marielle Franco
Pichações apócrifas de teor criminoso foram registradas em muros da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, na área central do Recife, nessa segunda-feira (10), e serão alvos de investigação da Polícia Federal (PF).
As mensagens fazem menções negativas às pessoas negras, às vítimas da Covid-19 e à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, em 2018, e foram escritas nas dependências externas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e do Centro de Artes e Comunicação (CAC).
Após identificar as frases, a UFPE emitiu uma nota de repúdio, destacando que as pichações possuem teor criminoso, racista, machista, homofóbico e de apologia à violência contra a mulher, e ultrapassam os limites da divergência política e da liberdade de expressão.
"Atitudes como essas constituem manifestações graves de intolerância, apologia a crimes e desrespeito direto aos direitos humanos. Salientamos que essas manifestações não podem, sob hipótese alguma, ser naturalizadas ou tratadas como simples atos de vandalismo", ressalta a nota.
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O comunicado também afirma que a UFPE continuará sendo um espaço de resistência, pluralidade, democracia e defesa irrestrita dos direitos humanos, "jamais um espaço de opressão ou discurso de ódio".
A instituição de ensino ressaltou que a Polícia Federal já foi formalmente acionada para investigar o caso, identificar e responsabilizar os autores das pichações. Afirmou, ainda, que possui equipe própria de segurança, armada, e que todas as informações já estão sendo repassadas para a PF.
"Reiteramos nosso compromisso inegociável com a construção de uma universidade pública, democrática, antirracista, segura e acolhedora para toda a sua comunidade", destacou a UFPE.