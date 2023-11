A- A+

ALERTA Pico da onda de calor: Termômetros no Rio devem chegar aos 40 graus no domingo Massa de ar quente e seco é responsável pela elevação da temperatura

A onda de calor, formada por uma massa de ar quente e seco que atinge boa parte do país, incluindo o estado do Rio de Janeiro, atingirá seu máximo, neste domingo (12). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que os termômetros cheguem aos 40° C, na capital fluminense.

Além de redobrar os cuidados por conta do calor, os especialistas alertam para a baixa umidade do ar, que deve ficar em torno de 30%. Por isso, a recomendação é hidratação. O fim de semana será de sol e calor, com temperaturas em elevação.

O calor acima da média é reflexo dos impactos do fenômeno El Niño e do aumento da temperatura global da superfície terrestre, segundo o Inmet. O cenário indica que o ano de 2023 será o mais quente desde a década de 1960. As temperaturas devem ficar 5ºC acima da média em diversas partes do Brasil até domingo.

E o sobe e desce nos termômetros deve continuar pelos próximos dias. Nesta sexta-feira, devido à influência de um sistema de baixa pressão vindo do oceano, as temperaturas apresentaram um declínio em relação ao dia anterior. Apesar dessa condição, o calorão ainda se faz presente. O bairro de Irajá, na Zona Norte, levou o prêmio de maior sensação térmica registrada na cidade do Rio hoje - 42,6ºC. Por lá, os termômetros marcaram 35,7°C às 13h15min. No Jardim Botânico, na Zona Sul, antes do meio-dia a sensação térmica registrada foi de 38,7°C.

Segundo o Sistema Alerta Rio, não há previsão de chuva pelos próximos dias. As altas temperaturas só devem dar uma trégua em todo o estado do Rio a partir da próxima quarta-feira.

Veja também

CONDENAÇÃO Acusados pela morte de 39 migrantes em caminhão recebem pena de até 10 anos de prisão