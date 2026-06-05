A- A+

Justiça Piedade: advogado de vítima de tubarão em 2023 espera reavaliação de sentença que negou indenização No entendimento da juíza Juliana Rodrigues Barbosa, que analisou o caso em janeiro deste ano, a conduta de adentrar no mar em região sabidamente perigosa, configura a culpa exclusiva da vítima

A defesa de Kaylanne Timóteo Freitas, de 19 anos, vítima de incidente com tubarão em março de 2023, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), recorreu de decisão da Justiça que julgou improcedente o pedido de indenização pelo ocorrido em março de 2023.



No entendimento da juíza Juliana Rodrigues Barbosa, que analisou o caso em janeiro deste ano, a conduta de adentrar no mar em região "sabidamente perigosa" configura em "culpa exclusiva da vítima".



O incidente com tubarão, registrado nas próximidades do Hotel Golden Beach, resultou na amputação do braço esquerdo da jovem, que moveu uma ação contra o governo de Pernambuco e a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.



A vítima, que tinha 15 anos na época do ocorrido, solicitou pagamento de indenizações - pensão vitalícia e custeio de prótese -, por danos morais, estéticos e materiais.

Kayllane Freitas teve o braço amputado após mordida de tubarão em 2023 | Foto: Filipe Jordão/Divulgação

A defesa da jovem justificou que o caso aconteceu em trecho permitido para banho e que houve omissão dos entes públicos na sinalização adequada e na manutenção de políticas de monitoramento e prevenção de ataques.



De acordo com o advogado Marcos Mendes, a expectativa é que haja a reforma da sentença proferida.

"Reiteramos o argumento de omissão dos entes públicos quando deixaram de colocar placas indicativas de proibição na área do ataque de Kaylanne, bem como suspenderam os estudos de prevenção", alega o advogado.

Marcos Mendes informou que a defesa apresentou recurso de apelação para reanálise do caso no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e que o processo se encontra com o desembargador Paulo Romero de Sá Araújo para julgamento, ainda sem data prevista.

"O julgamento ainda será marcado. Contudo, é importante registrar que, diferentes de outros casos, no local do ataque de Kaylanne não existiam placas de proibição, pois se tratava de uma área permitida para banho", ressalta o advogado.

Advogado Marcos Mendes espera reforma da sentença proferida pela juíza Juliana Rodrigues Barbosa | Foto: Cortesia

No processo, o estado de Pernambuco apresentou contestação e alegou a inexistência de responsabilidade civil por omissão, sustentando que o risco de ataques na região é "fato notório" e que a sinalização de advertência estava presente nos acessos à praia. Defendeu, ainda, a tese de culpa exclusiva da vítima.



Por sua vez, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes também apresentou defesa alegando ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de nexo causal, classificando o evento como um "fortuito da natureza, impossível de ser evitado pelo ente municipal".



Na decisão, proferida em janeiro deste ano, a juíza Juliana Rodrigues Barbosa destaca que a população tem ciência, há mais de 30 anos, da periculosidade de certas áreas do litoral da RMR em relação a ataques de tubarão.



"O ofício nº 65/2023/CBMPE confirma que existem placas de sinalização nas ruas de acesso à praia onde ocorreu o incidente, alertando sobre os riscos. A alegação de que não havia placa exatamente na frente do local onde a autora entrou na água não socorre a pretensão, pois o dever de informação do Estado é cumprido mediante a sinalização geral e educativa da orla", defende a magistrada.



A decisão também ressalta que a interdição de um trecho específico via decreto municipal não implica que as áreas adjacentes sejam zonas de segurança absoluta garantidas pelo Poder Público.



"O oceano é um habitat natural de animais selvagens e o Estado não atua como segurador universal contra riscos inerentes à natureza", defende a juíza, ressaltando que a conduta da jovem ao adentrar no mar em região sabidamente perigosa configura a culpa exclusiva da vítima.



"Ao optar pelo banho de mar em área de risco notório, a vítima assumiu o risco do resultado, rompendo o nexo causal com qualquer suposta omissão estatal. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos", afirma a decisão.

Relembre o caso

Em 6 de março de 2023, a então adolescente de 15 anos Kaylanne Timóteo Freitas foi mordida por um tubarão e teve o seu braço esquerdo amputado.



O caso aconteceu na Praia de Piedade. A adolescente tomava banho de mar com água na altura da cintura quando foi surpreendida pelo animal marinho. Ela foi retirada da água por pessoas que estavam na área.



Na ocasião, o coordenador médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) municipal, Cícero Barros, informou que a própria laceração promovida pelo animal amputou o membro superior esquerdo da vítima.



Cinco meses depois de ter se recuperado do incidente, Kayllane competiu pela primeira vez nas Paralimpíadas Escolares, promovidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Veja também