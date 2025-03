A- A+

jaboatão Piedade: carro fica em chamas após colisão com ônibus na av. Bernardo Vieira de Melo Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), na avenida Bernardo Vieira de Melo

Um carro de passeio ficou em chamas após se envolver em uma colisão com um ônibus no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), na avenida Bernardo Vieira de Melo.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que atendeu a ocorrência. O coletivo, cuja traseira foi atingida, é da empresa Mirim.



Segundo a corporação, após o impacto, o veículo de passeio pegou fogo, exigindo a atuação rápida da equipe para a extinção das chamas.



Uma viatura de combate a incêndio foi deslocada ao local.

Ainda segundo os Bombeiros, o condutor do automóvel sofreu um ferimento na mão e foi socorrido por terceiros.



Não há informações sobre para onde a vítima foi encaminhada.



Questionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que não foi acionado para a ocorrência.

Veja também