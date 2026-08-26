Piedade: operação em três frigoríficos recupera energia suficiente para abastecer 800 residências

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Uma operação de combate ao furto de energia elétrica identificou irregularidades em sistemas de medição de três frigoríficos localizados no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Neoenergia Pernambuco, foram recuperados aproximadamente 92.000 kWh, volume suficiente para abastecer 800 residências durante um mês. Três pessoas vinculadas aos estabelecimentos foram conduzidas à delegacia no bairro.



A operação que identificou as irregularidades aconteceu nessa terça-feira (25) e contou com o apoio das Polícias Civil e Científica de Pernambuco. "Durante as inspeções, os técnicos identificaram alterações irregulares nos medidores de energia que permitiam o consumo sem que toda a eletricidade utilizada fosse registrada", destacou a Neoenergia.

Segundo a empresa de energia, a legislação brasileira prevê punições para casos de fraude e furto de energia elétrica, além da cobrança dos valores correspondentes à energia consumida e não faturada.



"Além de provocar prejuízos ao sistema elétrico, o furto de energia coloca vidas em risco, podendo causar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento para clientes residenciais, comerciais e industriais", afirmou a Neoenergia.



A Neoenergia Pernambuco reforça que denúncias sobre possíveis furtos de energia podem ser feitas de forma anônima por meio dos canais oficiais da companhia, como o teleatendimento, no 116.

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