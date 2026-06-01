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Região Metropolitana do Recife Piedade soma 24 incidentes com tubarão desde 1992, mesmo número de Boa Viagem Mais recente caso aconteceu na tarde desse domingo (31) e envolveu um menino de 11 anos

A Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, soma 24 incidentes com tubarões, igualando-se à Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O mais recente caso aconteceu na tarde desse domingo (31) e envolveu um menino de 11 anos, que sofreu lesões na coxa e na mão, do lado esquerdo do corpo, provocadas por um tubarão de espécie ainda não identificada. Ele está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A informação é do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE).

Segundo o órgão, o caso desse domingo é o 83º incidente registrado desde 1992. Do total, 69 ocorreram na Região Metropolitana do Recife e 14 em Fernando de Noronha.

"O primeiro incidente documentado pelo Comitê ocorreu na Praia de Piedade, que passa a contabilizar 24 registros, igualando-se à Praia de Boa Viagem", ressaltou o Cemit.

O Governo de Pernambuco destaca que mantém ações permanentes de prevenção a incidentes com tubarão, a exemplo de monitoramento, sinalização e educação ambiental.

"Em janeiro de 2025, foram instaladas 150 novas placas ao longo dos 33 quilômetros da área sujeita a incidentes no litoral pernambucano, desde a Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho", ressaltou a Cemit.

Do total de placas, 63 estão localizadas em Jaboatão dos Guararapes, nos bairros de Piedade, incluindo no local da ocorrência desse domingo, além de Candeias e Barra de Jangada.

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