Jaboatão Piedade tem alteração em itinerário de linhas de ônibus para Réveillon em Jaboatão As alterações entrarão em vigor na manhã deste sábado (31) e vão até a manhã do domingo (1°)

O bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, terá modificações no itinerário de linhas de ônibus para a festa de Réveillon do município. As alterações estarão em vigor das 8h deste sábado (31), às 6h do domingo (1º).

As mudanças acontecerão porque as avenidas Bernardo Vieira de Melo e Presidente Kennedy estarão parcialmente interditadas para as comemorações de Ano Novo. A avenida Bernardo Vieira de Melo ficará fechada nas imediações das ruas Aníbal Ribeiro Varejão e Dr. Aniceto Varejão, e a avenida Presidente Kennedy será interditada entre as ruas Joaquim Marques e Dr. Aniceto Varejão.

Com isso, a Grande Recife informou, nesta quinta-feira (29), que irá modificar o percurso de dez linhas de ônibus que passam por essas vias.

Confira quais linhas sofrerão modificações em seus itinerários:

As linhas 020 – Candeias/TI Tancredo Neves, 030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada, 069 – Conjunto Catamarã, 070 – Candeias/Shopping RioMar, 071 – Candeias, 072 – Candeias (Opcional) e 075 – Candeias/TI Prazeres, no sentido cidade/subúrbio, terão como rota: a Avenida Ayrton Senna da Silva, Rua Felício Barros de Melo, Rua Dr. Aniceto Varejão, Avenida Presidente Kennedy.

Já as linhas 001 – Ponte dos Carvalhos/Prazeres (Barra de Jangada), 020 – Candeias/TI Tancredo Neves, 030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada, 070 – Candeias/Shopping RioMar, 071 – Candeias, 072 – Candeias (Opcional), 073 – Candeias (Bacurau), 075 – Candeias/TI Prazeres, 910 – Piedade/TI Rio Doce, seguirão, também no percurso subúrbio/cidade, passarão pela Avenida Bernardo Vieira de Melo, Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Avenida Presidente Kennedy, Rua Dr. Aniceto Varejão, Avenida Bernardo Vieira de Melo.

A linha 069 – Conjunto Catamarã também passará por alterações, seguindo no sentido subúrbio/cidade, pela Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Avenida Presidente Kennedy, Rua Dr. Aniceto Varejão, Avenida Bernardo Vieira de Melo.

O Grande Recife informou, ainda, que em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, os usuários podem entrar em contato através da Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 07h às 19h, ou no número 0800 081 015, das 07h às 19h, ou pelo Whatsapp (99488.3999), das 05h30 às 21h30.

