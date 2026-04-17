A- A+

SAÚDE Pielonefrite: entenda por que a atriz Erika Januza foi internada após sofrer infecção urinária Alguns dos sintomas da condição são calafrios, vômito e febre

A atriz Erika Januza, que interpreta a personagem rainha Niara em "A Nobreza do Amor", compartilhou com seus seguidores que foi internada na última segunda-feira (13) no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, com um quadro de pielonefrite.

"Geralmente, quando você tem uma infecção urinária, alguma coisa que não foi bem tratada, a bactéria pode evoluir para os rins. Eu estava com muita dor nas costas, achando que tinha dado algum problema na coluna. Fui tomando remédio para dor", conta a atriz, em vídeo publicado nas suas redes sociais.

O que é a pielonefrite?

A pielonefrite é uma infecção bacteriana que ocorre quando uma bactéria do trato urinário afeta os rins. De acordo com o Manual MSD, ela pode ser causada por uma obstrução do fluxo de urina, por um cálculo renal ou um aumento da próstata.

Esse tipo de infecção requer atenção médica imediata, já que quando não tratada de forma adequada, pode se disseminar por meio da corrente sanguínea, provocando uma condição potencialmente fatal chamada septicemia.

As bactérias são as principais causas de pielonefrite, como uma simples infecção urinária não tratada. Outras infecções presentes em órgãos diferentes ou tecidos podem se disseminar por meio da corrente sanguínea, atingindo o rim e provocando a mesma condição.

Sintomas da pielonefrite

Os sintomas mais comuns da condição são:

Calafrios;

Febre;

Dor nas costas;

Náusea;

Vômito.

Mesmo se sentir apenas uma dor lombar, como foi o caso de Erika, é importante buscar ajuda o quanto antes e não postergar, pois infecções urinárias não tratadas podem causar cicatrizes e os rins ficam sobrecarregados e perdendo sua função.

O diagnóstico da doença é feito por meio de exames de sangue ou urina e também por meio de exames de imagens, como uma tomografia computadorizada.

Prevenção da pielonefrite

Entre as principais prevenções da doença estar tomar bastante água. Sem o liquido, não há uma lavagem natural do trato urinário e não tem como expulsar as bactérias do corpo. Também não se deve esperar ficar apertado para fazer xixi, a bexiga precisa relaxar. É recomendado que uma pessoa urine a cada quatro horas em média. A bexiga cheia facilita o crescimento bacteriano.

Fazer a higiene íntima com frequência, não usar roupas íntimas molhadas, fazer xixi depois de ter relações sexuais, usar camisinha e estar sempre em dia com exames contra infecções sexualmente transmissíveis (IST), também são alguns meios de prevenir a doença.

Tratamento da pielonefrite

O tratamento para a pielonefrite consiste no uso de antibióticos e varia de acordo com as características e a gravidade da infecção. Em casos mais severos, por exemplo, é necessário a internação em um hospital e a entrada de medicação endovenoso.

Veja também