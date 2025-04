Pierbattista Pizzaballa: cardeal italiano e patriarca latino de Jerusalém é cotado para suceder papa

A- A+

Com a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, a Igreja Católica dará início nas próximas semanas ao processo de escolha de seu novo líder, o ritual conhecido como conclave. Entre os nomes cotados para assumir o pontificado está o do cardeal italiano Pierbattista Pizzaballa.

Pizzaballa, de 60 anos, nasceu no dia 21 de abril de 1965 em Cologno al Serio, no Norte da Itália. Foi nomeado patriarca latino de Jerusalém, autoridade católica mais alta no Oriente, em 2020 e proclamado cardeal pelo Papa Francisco em 2023. Como líder da Igreja Católica no Oriente Médio, o italiano é frequentemente elogiado pelo trabalho em prol do diálogo inter-religioso entre cristãos, judeus e muçulmanos.

O cardeal foi ordenado sacerdote em 1990 e, após um período em Roma, foi transferido para a Terra Santa, ainda em outubro daquele ano. Após conduzir seus estudos filosóficos e teológicos, ele, que fala italiano, hebraico moderno e inglês, entrou formalmente para o serviço da Custódia de Jerusalém.

Em 2004, foi nomeado pela primeira vez Custódio da Terra Santa, por um período de seis anos. Em 2010, foi reconduzido para mais um mandato de três anos e depois, em 2013, para os três anos seguintes. Desde 2008, Pizzaballa também atua como consultor na Comissão para as Relações com os Judeus do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

Em 2016, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém sede vacante até a nomeação de um novo patriarca. Quatro anos depois, Pizzaballa foi conduzido ao cargo por Francisco.

Tendo passado boa parte de sua carreira em Jerusalém, afastando-se de pontos polêmicos, sabe-se pouco sobre o posicionamento do cardeal em relação a questões delicadas para a Igreja Católica. No entanto, acredita-se que Pizzaballa daria, ao menos em parte, continuidade às reformas progressistas iniciadas por Francisco.

Nesta terça-feira, o italiano disse a jornalistas, na sede do patriarcado latino de Jerusalém, que “o legado de Francisco continuará”. O cardeal embarcará na quarta-feira para Roma, onde permanecerá para participar do conclave no Vaticano.

Em relação ao conflito em Gaza, ele elogiou a atuação do falecido Pontífice e lembrou que o Papa “era muito próximo da paróquia de Gaza”. Disse que o Santo Padre “ligava para eles constantemente, por um tempo, todas as noites às 19h. Isso havia se tornado um hábito para a comunidade, (era) também reconfortante para eles, e ele sabia disso".

Desde a confirmação da morte de Francisco, o cardeal italiano surgiu como um dos nomes para sucedê-lo. O conclave, ritual que decidirá o próximo Pontífice, terá início no prazo de 15 a 20 dias do falecimento de Francisco. O período é estabelecido para esperar a chegada de todos os cardeais eleitores que compõem o chamado Colégio Cardinalício.

Todos os membros do grupo são candidatos a assumir o pontificado, mas apenas aqueles abaixo de 80 anos podem votar. O Brasil tem 8 cardeais no Colégio, 7 votantes. Para ser escolhido, um nome precisa alcançar dois terços dos 135 cardeais com direito a voto.

