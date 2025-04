Pietro Parolin: 'número 2' de Francisco é um dos mais cotados para assumir o pontificado; conheça

A- A+

Com a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, a Igreja Católica dará início nas próximas semanas ao processo de escolha de seu novo líder, o ritual conhecido como conclave. Entre os nomes mais cotados para assumir o pontificado está o do cardeal italiano Pietro Parolin.

Atual secretário de Estado do Vaticano, Parolin ocupa o segundo posto mais importante na hierarquia do Vaticano desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado por Francisco, em 2014. Além disso, é membro do Conselho de Cardeais, grupo criado para aconselhar o Papa na revisão da Constituição Apostólica sobre a Cúria Romana.

Parolin nasceu no dia 17 de janeiro de 1955 na cidade de Schiavon. Aos 14 anos entrou no seminário de Vicenza e foi ordenado sacerdote em 27 de abril de 1980. Em 1983, o cardeal italiano ingressou na Pontifícia Academia Eclesiástica e, três anos depois, no serviço diplomático da Santa Sé, aos 31 anos.



Diplomata experiente, serviu em países como Nigéria, Venezuela e México, além de atuar em negociações sensíveis envolvendo China, Vietnã e Oriente Médio. Parolin também formou-se em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, em 1986. O cardeal é reconhecido como um articulador discreto e eficaz, qualidades que o tornaram uma figura influente no Vaticano.

Com atuação focada no continente asiático, dedicou esforços especialmente para construir e reforçar as relações entre a Santa Sé e o Vietnã. Também atuou para reabrir o diálogo entre israelenses e palestinos e já disse acreditar na necessidade de um esforço compartilhado para “criar as condições para uma paz verdadeira e justa” no Oriente Médio. Parolin é visto como um nome “moderado” e que poderá dar continuidade às reformas iniciadas por Francisco.

O cardeal é poliglota: além de italiano, fala inglês, francês e espanhol. Esteve no Brasil em abril do ano passado, quando se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde a confirmação da morte do Papa, surgiu como um dos principais nomes para sucedê-lo. Nas casas de apostas, por exemplo, é tido como o favorito, segundo o agregador OddsChecker, que compara apostas de diferentes sites.

O conclave, ritual que decidirá o próximo Pontífice, terá início no prazo de 15 a 20 dias do falecimento de Francisco. O período é estabelecido para esperar a chegada de todos os cardeais eleitores que compõem o chamado Colégio Cardinalício.

Todos os membros do grupo são candidatos a assumir o pontificado, mas apenas aqueles abaixo de 80 anos podem votar. O Brasil tem 8 cardeais no Colégio, 7 votantes. Para ser escolhido, um nome precisa alcançar dois terços dos 135 cardeais com direito a voto.

