tragédia Pilastra desaba e mata empresária do MT durante férias no Ceará; vítima estava deitada em rede Caso aconteceu na segunda-feira (5), na cidade de Paracuru, local onde a vítima passava férias

Uma empresária do Mato Grosso morreu no Ceará após ser atingida por uma pilastra no momento que estava deitada em uma rede.

O caso aconteceu na segunda-feira (5), em um imóvel na cidade de Paracuru, local onde a vítima, identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, passava férias.

A estrutura teria cedido e caído sobre Thayze. A perícia foi realizada no local e a Polícia Civil investiga o caso, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Thayze Moreira era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, na cidade de Rondonópolis (MT), e deixa uma filha.

Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, morreu durante férias no Ceará | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A prefeitura do município mato-grossense emitiu uma nota de pesar destacando que a empresária era reconhecida pelo profissionalismo e se destacava pela dedicação com o trabalho.

Confira nota na íntegra:

"A Prefeitura de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de Thayze M. Rodrigues, proprietária da tradicional Vidraçaria Araçatuba, empresa que há 35 anos integra a história e o desenvolvimento do município.

Nascida em Rondonópolis, filha de Angelo (in memoriam) e Maria, Thayze cresceu em um ambiente marcado pelo empreendedorismo e, desde os 16 anos, atuou ao lado do pai no negócio da família, assumindo há seis anos, com coragem e responsabilidade, a condução da empresa após sua perda.

Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes.

Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável."

