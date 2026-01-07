Qua, 07 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta07/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tragédia

Pilastra desaba e mata empresária do MT durante férias no Ceará; vítima estava deitada em rede

Caso aconteceu na segunda-feira (5), na cidade de Paracuru, local onde a vítima passava férias

Reportar Erro
Empresária morre após ser atingida por pilastraEmpresária morre após ser atingida por pilastra - Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

Uma empresária do Mato Grosso morreu no Ceará após ser atingida por uma pilastra no momento que estava deitada em uma rede. 

O caso aconteceu na segunda-feira (5), em um imóvel na cidade de Paracuru, local onde a vítima, identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, passava férias.

A estrutura teria cedido e caído sobre Thayze. A perícia foi realizada no local e a Polícia Civil investiga o caso, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Thayze Moreira era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, na cidade de Rondonópolis (MT), e deixa uma filha.

Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, morreu durante férias no Ceará | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A prefeitura do município mato-grossense emitiu uma nota de pesar destacando que a empresária era reconhecida pelo profissionalismo e se destacava pela dedicação com o trabalho.

Leia também

• Recife: CTTU realiza mudança temporária de trânsito no bairro da Torre

• Turista holandês morre por overdose em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

• Janeiro de Grandes Espetáculos: programação reúne mais de 100 obras de teatro adulto e infantil

Confira nota na íntegra:
"A Prefeitura de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de Thayze M. Rodrigues, proprietária da tradicional Vidraçaria Araçatuba, empresa que há 35 anos integra a história e o desenvolvimento do município.

Nascida em Rondonópolis, filha de Angelo (in memoriam) e Maria, Thayze cresceu em um ambiente marcado pelo empreendedorismo e, desde os 16 anos, atuou ao lado do pai no negócio da família, assumindo há seis anos, com coragem e responsabilidade, a condução da empresa após sua perda.

Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes.

Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter