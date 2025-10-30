A- A+

Pilates: entenda em 10 pontos como funciona e os benefícios no corpo Prática promove equilíbrio físico e mental, melhora a postura e aumenta a consciência corporal

Criado pelo alemão Joseph Pilates na década de 1930, o pilates é um método de exercícios baseado no controle da mente sobre o corpo, combinando alongamentos e movimentos de resistência para fortalecer especialmente o core — região que conecta a parte superior e inferior do corpo, formada pelos músculos abdominais e lombares.

A prática vem ganhando cada vez mais adeptos por promover equilíbrio físico e mental, melhorar a postura e aumentar a consciência corporal.

1. Como o pilates transforma o corpo

Com foco na respiração e em movimentos controlados, o pilates melhora a resistência, a flexibilidade e o equilíbrio. Ele fortalece os músculos sem causar sobrecarga, resultando em um corpo mais firme, leve e alinhado.

2. Emagrece ou não?

Embora não tenha um alto gasto calórico, o pilates pode ajudar no emagrecimento quando aliado a uma alimentação equilibrada e à prática de exercícios aeróbicos.

3. Principais benefícios físicos e mentais

Fortalece o core e melhora a postura

Aumenta a resistência e a flexibilidade

Tonifica os músculos

Reduz dores crônicas

Melhora o equilíbrio, a coordenação e o sono

Diminui a ansiedade, o estresse e sintomas de depressão

Aumenta a imunidade e o bem-estar geral

4. Diferença entre pilates e ioga

As duas práticas unem corpo e mente, mas o pilates enfatiza o movimento, a força e a resistência, enquanto o ioga se concentra em posturas, fluxo e meditação. O pilates costuma usar aparelhos; o ioga, apenas um colchonete.

5. Quantas vezes por semana é ideal praticar

Os benefícios aparecem com uma a duas aulas por semana, mas especialistas indicam três sessões semanais para resultados mais rápidos e consistentes.

6. Quanto tempo leva para fazer efeito

Joseph Pilates dizia:

“Em dez sessões você se sente melhor, em 20 sessões você fica melhor e em 30 sessões você tem um corpo completamente novo”.

Na prática, as mudanças costumam surgir entre três e seis semanas, dependendo da frequência das aulas.

7. Quanto custa praticar pilates

Os valores variam conforme o formato:

Aulas individuais em estúdios: mais caras, com acompanhamento personalizado.

mais caras, com acompanhamento personalizado. Aulas coletivas ou online: mais acessíveis, mas com menor atenção individual.

8. Qual é o melhor horário para praticar

De manhã: ajuda a queimar mais calorias ao longo do dia.

ajuda a queimar mais calorias ao longo do dia. À tarde ou à noite: o corpo está mais solto e forte, o que facilita os movimentos e ajuda a relaxar após o trabalho.

9. Alivia o estresse e melhora o sono

A concentração e o controle da respiração durante os exercícios ajudam a reduzir a tensão e a ansiedade, promovendo relaxamento e sono de melhor qualidade.

10. Mais do que exercício: um estilo de vida

O pilates vai além da atividade física: ele estimula a consciência corporal, o equilíbrio e a conexão entre corpo e mente, promovendo bem-estar e vitalidade que se refletem no dia a dia.

