SAÚDE Pilates está na moda, mas funciona mesmo? Conheça principais benefícios da prática Com aulas com listas de espera e alunos fiéis, o pilates deixou de ser um treino de nicho para se tornar um fenômeno crescente

Criado no início do século XX pelo alemão Joseph Hubertus Pilates, o Pilates é um método de treinamento físico que incorpora uma mistura de atividades como ioga, ginástica e artes marciais, conseguindo um trabalho integral do corpo e da mente, com benefícios físicos e emocionais.

“Saí arrasada das primeiras aulas”, revela Inés Delorme, de 25 anos. “Nunca pensei que isso me custaria tanto. Achei que fosse uma atividade tranquila, mas não foi nada disso. São 45 minutos de atividade física divertida, mas exigente e personalizada. Além disso, os exercícios mudam constantemente para que você não fique entediado ou acomodado", acrescenta. Delorme vai ao pilates duas vezes por semana, mas se houvesse mais turnos disponíveis e melhores promoções, ela admite que iria todos os dias. Ela não é a única.

“É explorada uma gama de força diferente daquela trabalhada nanunca com uma amplitude de movimento maior e foco na atenção. "Você não depende de uma máquina, mas da sua consciência", diz Ana Belén Leguizamón (37), professora de educação física especializada em pilates há uma década.

Além disso, ele destaca que, como as turmas são formadas por até oito pessoas , não só se consegue um trabalho mais personalizado, como também se cria um espaço de apoio. “Tudo isso torna o progresso muito mais rápido e as pessoas mais satisfeitas.





Na Argentina, Tamara Di Tella foi a primeira a trazer as conhecidas “ camas ” - utilizadas para fazer os movimentos da prática - e a abrir os primeiros centros de pilates, no início dos anos 2000 (época de boom nos Estados Unidos), juntamente com a concessão de certificações oficiais. “Naquela época houve uma primeira onda de interesse, principalmente entre as mulheres”, diz Leguizamón. “Hoje há fanatismo.”

Para Leguizamón, o surgimento do Pilates não é uma coincidência e, de qualquer forma, era inevitável. A diferença, explica, está no fato de ser uma atividade que não trabalha apenas a nível muscular , mas também o fortalecimento da estrutura do corpo e das articulações, assim como da mente e da respiração, por meio da coordenação e do equilíbrio.

Guadalupe Ramos, de 49 anos, foi outra dessas pessoas que se apaixonou pela disciplina, a ponto de fundar seu próprio estúdio. No início de 2021, quando a pandemia ainda estava presente física e emocionalmente, ela começou a ter aulas em um estúdio perto de casa e, em pouco tempo, se comprometeu a fazer cinco turnos por semana. “Eu precisava encontrar algo que me fizesse sentir bem e me permitisse conectar comigo mesmo. "Nunca fui de ir à academia, mas no Pilates encontrei uma maneira de tonificar o corpo, ganhar alongamento, aproveitar o momento da atividade física e encarar os desafios com entusiasmo", conta. “Após nove meses de uso do método no meu corpo, decidi abrir meu próprio estúdio com a ajuda de um instrutor . ”

Segundo Leguizamón, a reserva por turno gera um maior nível de comprometimento entre os alunos. “Você tem seu dia, sua agenda, sua cama. Se você não for, você perde a aula. “É uma atividade cara porque é semipersonalizada ”, diz ele, acrescentando que, embora seja amigável a todos os perfis, o Pilates é uma atividade voltada para pessoas com certo poder aquisitivo. “Hoje, uma cama de pilates de marca básica custa pelo menos dois milhões.”

Nem para preguiçosos, nem só para mulheres

Para Leguizamón, as mídias sociais e a curiosidade foram dois fatores-chave para tornar a prática viral e quebrar os preconceitos e mitos que haviam se formado.

“O mito original sobre o Pilates era que era uma atividade para pessoas acima do peso, preguiçosas e mulheres. No entanto, há estudos que comprovam que com duas sessões de Pilates por semana, a progressão após dois meses de consistência é muito maior do que a observada com qualquer outra atividade física na mesma proporção", afirma. “As redes contribuíram para a disseminação desses dados, além de compartilhar que celebridades e atletas de alto rendimento — como Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina — praticam a disciplina.”

Leguizamón diz que a grande maioria das pessoas que experimentam uma aula de pilates pedem uma segunda aula e quase imediatamente se inscrevem para pelo menos duas sessões semanais. “ Primeiro eles percebem que é uma atividade completamente diferente do que imaginavam. Na verdade, muitos alunos que vêm do mundo do levantamento de peso pedem para terminar a primeira aula mais cedo ou para diminuir o número de repetições", diz ele. “Então eles se apaixonam.”

Prova da crescente popularidade da prática é a faixa etária abordada nas aulas. Os alunos de Leguizamón têm entre 13 e 92 anos. “Cada aula é adaptada, com resistências diferentes, mas é igual para todos. É uma atividade que, entre outras coisas, leva a uma vida adulta muito mais ativa.”

Benefícios de fazer pilates

Entre os benefícios mais notáveis da disciplina, os dois profissionais consultados destacam:

Tonificação muscular de corpo inteiro

Maior flexibilidade , elasticidade e amplitude de movimento

Ganho de força e fortalecimento muscular

Melhora o equilíbrio e a coordenação corporal

Corrigindo problemas de postura

Maior resistência

Prevenção de lesões

Redução de dores nas articulações e nas costas (graças ao fortalecimento da coluna)

Redução do estresse e aumento da sensação de bem-estar mental

“Em 10 sessões você sentirá a diferença, em 20 sessões você verá a diferença e em 30 sessões você terá um corpo completamente novo ” é uma das frases mais populares de Joseph Pilates, transformada no lema do método por seus seguidores , destacando a eficácia e a transformação alcançadas por meio da prática regular.

Diversos estudos científicos comprovam os benefícios do Pilates em diferentes aspectos da saúde física e mental. Para dar alguns exemplos: uma publicação no Journal of Bodywork and Movement Therapies descobriu que a prática regular em mulheres de meia-idade levou a melhorias significativas na força e na flexibilidade ao longo de um período de 12 semanas.

Por outro lado, um estudo publicado no Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy mostrou que o Pilates é eficaz na redução da dor lombar crônica , fortalecendo a área central do corpo e melhorando a estabilidade da região lombar. Terapias Complementares em Medicina descobriram que a prática ajuda a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar mental , graças ao seu foco na respiração e na concentração.

“Os benefícios são inúmeros . Você ganha força, tônus muscular, flexibilidade, alongamento, equilíbrio e alongamento. É um antes e depois da postura. Além disso, ajuda muito no tratamento de lesões, como hérnia de disco, pois fortalece o abdômen, a musculatura lombar e o assoalho pélvico durante toda a aula, o que dá bastante suporte à coluna", menciona Ramos. “O Pilates não faz os músculos crescerem, mas sim os fortalece e potencializa”, acrescenta Leguizamón.

Os 6 pilares do pilates

Especialistas ressaltam que, na hora de se diferenciar de outras disciplinas, o Pilates se destaca por ser uma atividade integral, cujos resultados se refletem não só no corpo, mas também na mente. Isso, eles indicam, se deve ao fato de que ele atua nos seguintes pilares:

Coordenação

Equilíbrio

Vigor

Resistência

Alongamento

Respirando

“Minha humilde definição da prática é: uma longa e exigente série de exercícios controlados, que através da respiração, precisão e concentração permitem trabalhar, profunda e conscientemente, o corpo, gerando bem-estar, gratidão e comprometimento consigo mesmo. “, Ramos conclui

