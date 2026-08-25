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TRIBUTO Piloto brasileiro escreve "Lito" no céu em homenagem ao influenciador, diagnosticado com doença rara Caso de Lito Sousa tem grande repercussão na internet. Família do influenciador busca acesso dele a tratamento experimental

O piloto brasileiro Enderson Rafael fez uma homenagem ao influenciador Lito Sousa, diagnosticado na semana passada com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, grave e de rápida progressão.

O caso de Lito gera grande repercussão na internet nos últimos dias, com uma mobilização para que o ex-mecânico de aviação, conhecido pelo canal no YouTube Aviões e Músicas, tenha acesso a um tratamento experimental.

Enderson Rafael estava a bordo de um Cessna 150M nessa segunda-feira (24) quando desenhou o nome de Lito no céu, numa região próxima a Dallas, no Texas, Estados Unidos.

O site FlightRadar, especializado em monitoramento de aviação, registrou a homenagem. De acordo com dados da plataforma, o voo durou cerca de três horas e chegou a ser um dos mais acompanhados do mundo.

The aviation community may be global, but it is tight-knit. Help us rally around Brazilian aviation's @avioesemusicas who has been diagnosed with Creutzfeldt-Jakob disease. A pilot in Texas paid Lito this honor.



To learn more about Lito's situation: https://t.co/ACKN4UHgBr pic.twitter.com/OoIYkdFHi7 Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

O piloto falou sobre a homenagem em seu perfil no Instagram e publicou fotos. Ele afirmou que o desenho formado no céu foi maior do que o território da cidade de São Paulo.

"Missão cumprida! Uma vez, seis anos atrás, eu e Lito voamos juntos. Eu tive a honra de ser um dos primeiros passageiros do Lito. Minha maneira de prestar homenagem a esse grande nome da aviação", comentou Enderson Rafael, emocionado após concluir o desenho.

"Fiquei emocionado de saber que tinha tanta gente acompanhando! O Lito merece toda essa energia", completou Enderson.

Doença de Creutzfeldt-Jakob

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma das doenças priônicas, um grupo de doenças raras, neurodegenerativas e fatais que afetam humanos e alguns animais.

Essas doenças ocorrem quando a proteína priônica normal se dobra incorretamente em uma forma patológica que pode se autopropagar, bem como se depositar no cérebro. Ela pode se manifestar de três maneiras: familiar, esporádica ou adquirida.

Em humanos, a esporádica é a forma mais comum (cerca de 8590% de todos os casos).



Entre 5% e 15% dos casos são hereditários e estão relacionados a mutações no gene PRNP, responsável pela produção da proteína priônica e menos de 1% dos casos conhecidos, de acordo com informações do Ministério da Saúde, são da forma iatrogênica da doença, adquirida em situações específicas, como em determinados procedimentos médicos.

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