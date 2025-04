Homem morre ao cair de moto na PE-15, em Olinda; veículo tinha apenas quatro dias de uso

A- A+

Elias Gabriel Cardoso, de 19 anos, morreu na manhã desta Sexta-feira da Paixão (18). Por volta das 5h35, ele caiu da moto que pilotava na PE-15, na entrada da Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

>> Veja como está o trânsito na BR-232

Segundo a família do jovem, ele teria tentado desviar de uma poça d’água quando bateu a cabeça em uma manilha que integrava a via. As informações foram passadas aos parentes de Elias por uma pessoa da comunidade que teria visto como o acidente aconteceu.

Pedaços da moto, modelo Twister 250, azul escuro, ficaram espalhados pelo chão, deixando um cenário de dor e sofrimento para as pessoas próximas ao rapaz.

“Ele foi tentar levantar o pé, perto da poça d’água, e perdeu o controle. No sentido Olinda, por onde ele ia, tem muita areia, ao lado direito. A pista está em obras. Foi coisa, realmente, fatal. Era totalmente imprevisível”, contou Sivaldo Assunção, primo de Elias Gabriel.

Últimos passos

Cardoso saiu de casa, em Igarassu, para mais um dia de trabalho, em uma rede de atacado, em Olinda. A motocicleta dele havia sido adquirida na última segunda-feira (14). Os parentes tinham um certo receio de deixá-lo pilotar sozinho em longas viagens.

Quando largasse do atacado, inclusive, ele iria passar o feriadão com a família em Itamaracá.

Uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) foi ao local para fazer a retirada do corpo e levar à sede do órgão, que fica em Santo Amaro, no Centro do Recife. Por enquanto, não há informação de local e horário do velório e sepultamento.

O que diz a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda?

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a pasta responsável pelo trânsito olindense, mas, até o fechamento deste texto, não obteve retorno.

Veja também