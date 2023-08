Piloto capota 10 vezes, e carro fica destruído em corrida nos EUA; vídeo

A- A+

O piloto americano Ryan Preece capotou dez vezes enquanto fazia as voltas finais das 400 Milhas de Daytona, nos Estados Unidos, neste sábado. O competidor da Stewart-Haas precisou ser hospitalizado após o acidente, que deixou seu Ford 41 destruído. Na ocasião, ele foi acertado pelo Chevrolet de Erik Jones e acabou batendo no companheiro de equipe Chase Briscoe.

O acidente aconteceu no giro 156 de 160 programados. O carro chegou a quicar no chão, mas continuou girando até ficar destruído. Equipes de segurança conseguiram remover o piloto do veículo. Ele foi colocado em uma maca e encaminhado ao centro médico de Daytona. Depois, foi transferido ao hospital Halifax Medical Center.

À imprensa local, o vice-presidente da Stewart-Hass Greg Zipadelli disse que Preece estava "consciente, mas abalado". Na madrugada deste domingo, a equipe emitiu uma nota oficial atualizando o estado de saúde do piloto: "Ryan Preece ficará em observação no Halifax Medical Center durante a noite. O piloto está acordado, consciente, movimentando-se e conversando com familiares e amigos".

A nota disse, ainda, que ele "será submetido a outro exame pela equipe médica nesta manhã", e que mais informações serão divulgadas nesta tarde. Preece também usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores. "Se quiser ser um piloto de corridas, é melhor ser um cara durão. Eu estou voltando", afirmou ele.

If you want to be a race car driver, you better be tough.



Dammit. Fast @racechoice @FordPerformance Mustang. I’m coming back. — Ryan Preece (@RyanPreece_) August 27, 2023

