Piloto da Latam morre após sofrer emergência em pleno voo

Um voo da companhia aérea chileno-brasileira Latam que saiu de Miami rumo a Santiago precisou desviar sua rota pelo Panamá depois que um dos pilotos sofreu uma emergência médica e morreu após a aterrissagem, informou a empresa.

O incidente ocorreu no voo LA505, que na terça-feira precisou pousar no aeroporto internacional de Tocumen, no Panamá.

“Durante o voo foram realizados todos os protocolos de segurança necessários para salvar a vida do piloto afetado, no entanto, após a aterrissagem, e depois de receber atendimento em terra, infelizmente o piloto faleceu”, disse a Latam em um comunicado.

O piloto tinha mais de 25 anos de carreira, de acordo com a companhia, que não especificou as causas da emergência médica.

“O voo se iniciou sem problemas e tudo estava bem até que pelos alto-falantes perguntaram se havia profissionais médicos, para que se dirigissem imediatamente à cabine”, contou um dos passageiros, Walter Guerra, à imprensa em Santiago.

“Três pessoas ficaram de pé, enquanto parte da tripulação buscava o armário de remédios. Depois avisaram que faríamos uma descida e pouso no Panamá, porque uma pessoa precisava de atendimento médico em um hospital”, acrescentou.

Antes de seguir com o voo para Santiago, os passageiros que esperavam no Panamá aplaudiram a tripulação que se dirigia ao avião para preparar a nova decolagem, segundo imagens nas redes sociais.

