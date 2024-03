A- A+

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de São Sebastião do Passé, município do interior da Bahia, na manhã desta quinta-feira (14), e deixou uma pessoa morta.



Informações iniciais apontam que o piloto, identificado como Jairo Souza, de 55 anos, estava sozinho na aeronave Seneca PT-REY, que decolou do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele morreu no local.

Piloto de avião de Caruaru morre em acidente aéreo na Bahia - https://t.co/I2RscneCkQ pic.twitter.com/aI3Eiw8PsB — Folha de Pernambuco (@folhape) March 14, 2024

Segundo o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa de Caruaru, Vital Florêncio, o avião tinha como destino final a cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, a 630 km do local do acidente.

Avião caiu na manhã desta quinta-feira (14) | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Vital destacou que Jairo Souza era um piloto experiente, morador de Caruaru, e havia perdido o pai, que também era piloto, em um acidente aéreo, em 2015.

“Ele tinha uma empresa de táxi aéreo e atuava no hangar do Aeroporto de Caruaru, onde fazia a interlocução de aeronaves”, relatou o secretário.

Informações extraoficiais apontam que Jairo estaria fazendo a entrega do avião envolvido no acidente para dois empresários da Bahia, que adquiriram a aeronave.

Acidente aconteceu em São Sebastião do Passé, a 630 km de Guanambi, destino final do voo. Foto: Google Maps/Reprodução

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estão na área do acidente.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os destroços da aeronave em chamas na localidade da Sereia, em uma fazenda, ao lado de uma fábrica de parafina.



Nas redes sociais, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, lamentou a morte de Jairo, disse que ele contribuiu com a história do Aeroporto Oscar Laranjeira, e também lembrou do pai da vítima, Jaime de Souza, que foi o fundador do aeroclube de Caruaru e morreu em um outro acidente aéreo.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do amigo Jairo Souza, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), na zona rural de São Sebastião do Passé, na Bahia. Ele era piloto de avião e contribuiu bastante com a história do nosso Aeroporto Oscar Laranjeira, sendo filho do fundador do aeroclube de Caruaru, Jaime de Souza. Presto meus sentimentos a toda a família e aos demais amigos de Jairo diante desse momento difícil. Que Deus conforte a todos", publicou Rodrigo Pinheiro.

Veja também

EUA Avião sofre pane e aciona paraquedas ao cair nos Estados Unidos; veja vídeo