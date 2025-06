Piloto de avião que caiu na Índia declarou 'mayday'; saiba o que significa

A- A+

Um avião de passageiros operado pela Air India, a principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem nesta quinta-feira (12). O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres, e 242 pessoas estavam a bordo.

Segundo o jornal indiano The Indian Express, o piloto declarou "mayday" pouco após decolar. O termo é usado para informar que aeronave corre perigo.

Segundo o The Indian Express, a mensagem do piloto chegou ao controle de tráfego aéreo de Ahmedabad, mas, depois disso, a aeronave não respondeu às chamadas feitas pelos controladores aéreos.

Conheça, abaixo, o significado e a origem das expressões "mayday" e da menos conhecida "pan, pan", usada em emergências aéreas.

"Mayday" e "pan, pan" são sinais pra que os controladores e órgãos responsáveis possam fazer um plano de busca e salvamento ou monitoramento, dependendo se é "mayday" ("emergência") ou "pan, pan" ("urgência").



Segundo o site oficial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a palavra "mayday", quando repetida três vezes, significa "situação de perigo".

Ainda segundo a Anac, há uma outra expressão usada para situações de perigo: "pan, pan". Diz o texto no site oficial da agência: "O sinal radiotelefônico de socorro MAYDAY e o sinal radiotelefônico de urgência PAN, PAN serão usados no início da primeira comunicação de socorro e de urgência, respectivamente, conforme previsto na publicação do DECEA [Departamento de Controle do Espaço Aéreo] que estabelece as Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo. NOTA: No início de qualquer comunicação subsequente do tráfego de socorro e urgência, será permitido utilizar os sinais radiotelefônicos de socorro e urgência."

Segundo o Dicionário de Oxford, a expressão "mayday" passou a ser usada nos anos 20 do século passado e vem da expressão francesa "m’aidez" ou "m’aider", que pode ser traduzida como "me ajuda".

A expressão "pan, pan", também segundo o Dicionário de Oxford, começou a ser utilizada no mesmo período e também tem origem francesa, mas deriva de "panne", que pode ser traduzida como "pane" ou "falha mecânica".

