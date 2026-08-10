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ACIDENTE AÉREO Piloto de helicóptero que caiu na Vista Chinesa será enterrado em São Gonçalo Velório de Alessandro Rocha, de 51 anos, será na tarde desta segunda-feira (10); corpos de turistas colombianas seguem no IML

O corpo do piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, uma das quatro vítimas da queda de um helicóptero, no último sábado, na Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, será enterrado nesta segunda-feira no Cemitério municipal de São Gonçalo, município da Região Metropolitana do Rio. O velório começa no início da tarde, conforme postagem do filho dele, Sven Rocha.

"Com muito carinho gostaria de comunicar que o velório será (...) no início da tarde (por volta das 13/14h), no Cemitério de São Gonçalo. Vamos relembrar e compartilhar histórias do nosso amado Rocha, meu papai. Deus os abençoe grandemente!", escreveu o rapaz.

Os corpos das demais vítimas do acidente, as turistas colombianas Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofia Murillo, de 17, seguem no Instituto Médico-Legal (IML), de acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo. O reconhecimento das vítimas, todas da mesma família, ainda dependerá da conclusão de exames periciais, informou o telejornal.

A família estava no Rio para comemorar os 15 anos de Laura Manrique, que embarcaria em seguida no mesmo helicóptero. Em um vídeo publicado nas redes, Diana Páez, cônsul da Colômbia no Rio, lamentou o acidente e afirmou que o governo está prestando auxílio para a família das turistas mortas.

"Desde então, temos mantido contato constante com as autoridades responsáveis pelas operações de resgate e pelo auxílio às vítimas. Também estamos em contato com as famílias, tanto as que estão no Brasil quanto as que estão na Colômbia. O Consulado continua prestando todo o apoio, orientação e assistência necessários às famílias e às autoridades locais para que possam retornar à Colômbia o mais breve possível e superar este momento difícil", disse Páez.

Família cobra responsabilidades

Victor Manrique, filho de Rocío, cobrou uma investigação sobre as circunstâncias do acidente e a eventual responsabilização pelo ocorrido. Para ele, o caso não pode terminar com o retorno da família à Colômbia.

— Quando existe um acidente, sempre é necessário investigar responsabilidades. Eu sei que a aviação é uma área muito regulamentada e, por isso, deve haver responsabilidades — disse o colombiano. — Não quero pensar que vão simplesmente me entregar os corpos da minha família, que eu vou levá-los para a Colômbia e, depois de alguns dias, não vai acontecer nada, todos vão esquecer, e as pessoas vão continuar operando com as mesmas regras ou da mesma forma.

Exames de DNA

Victor Manrique esteve no IML com a mulher e a filha neste domingo para acompanhar os procedimentos de identificação dos corpos. Mas, segundo a advogada da família, apenas Sofia teria documentação odontológica disponível para comparação. Rocío e Wendy poderão precisar passar por exames de DNA.

Nas redes sociais, Manrique escreveu uma despedida emocionante: “A última viagem de metade da minha família. (Dou) graças a Deus, por permitir que minha família soubesse o quão belo é este mundo e agora lhe dá a oportunidade de conhecer a beleza do paraíso. Minha irmãzinha, minha mãe e minha sobrinha, sempre as amarei nesta vida e na próxima”.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que os certificados da Voos Rio Panorâmico (VRP), responsável pelo helicóptero, estavam em dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apura o que causou o acidente. Ainda não há informações sobre os motivos da queda. Uma representante da VRP reiterou que a empresa colaborará com as investigações.

No sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, defendeu a suspensão temporária dos voos panorâmicos pela Anac enquanto as causas do acidente são investigadas. Já a Anac informou que pretendia atuar em conjunto com a prefeitura para melhorar a fiscalização.

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