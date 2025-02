Piloto é resgatado após saltar de paraquedas de jato militar de treinamento em Taiwan

A- A+

Um avião do exército de Taiwan produzido na lha caiu durante um voo de treinamento devido a uma falha no motor, embora o piloto tenha conseguido se ejetar a tempo e sobreviver, afirmou a força aérea deste território. A aeronave acidentada era um avião Brave Eagle, que havia decolado de uma base militar no sul da ilha, informou a força aérea em um comunicado.

O experiente piloto foi resgatado e levado ao hospital, onde não apresentou ferimentos, acrescentou. A força aérea explicou o incidente como um "duplo falha do motor" da aeronave e designou uma equipe especial de investigação para "esclarecer a causa e garantir a segurança do treinamento".

Taiwan possui uma indústria de defesa local que há tempos vem aprimorando seus equipamentos diante da crescente pressão militar da China, que considera a ilha parte de sua soberania e não descarta o uso da força para assumir seu controle.



No entanto, este território, que tem governo, exército e moeda próprios, ainda depende em grande medida da venda de armas dos Estados Unidos, seu principal aliado, embora este não reconheça oficialmente sua soberania.

O modelo Brave Eagle foi criado pela empresa taiwanesa Aerospace Industrial Development Corp, e seu primeiro voo de teste ocorreu em 2020. O piloto da aeronave acidentada acumulava 183 horas de voo, informou a força aérea.

Em setembro, Taiwan suspendeu temporariamente a operação de sua frota de caças Mirage 2000 depois que um desses aviões caiu no mar.

