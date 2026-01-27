Ter, 27 de Janeiro

ACIDENTE

Piloto é resgatado no mar após falha em paramotor no litoral paulista

Homem foi localizado com vida e não apresentou sinais de afogamento

Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) resgataram com vida um homem de 49 anos no mar em São Vicente. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) resgataram com vida um homem de 49 anos no mar em São Vicente.  - Foto: Reprodução/TV Globo

Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) resgataram com vida um homem de 49 anos no mar em São Vicente, litoral sul de São Paulo. O resgate aconteceu após a queda de um paramotor próximo a Ilha Porchat na segunda-feira, 26. O homem pilotava o equipamento no momento do acidente.

Os militares não divulgaram a identidade da vítima mas informaram que o homem não apresentou sinais de afogamento, foi atendido no local e liberado na sequência.

Em depoimento ao GBMar, o piloto afirmou que o paramotor apresentou um problema durante o voo. Segundo ele, a asa do equipamento se dobrou no momento de uma manobra, provocando a queda na água.

