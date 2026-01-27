A- A+

ACIDENTE Piloto é resgatado no mar após falha em paramotor no litoral paulista Homem foi localizado com vida e não apresentou sinais de afogamento

Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) resgataram com vida um homem de 49 anos no mar em São Vicente, litoral sul de São Paulo. O resgate aconteceu após a queda de um paramotor próximo a Ilha Porchat na segunda-feira, 26. O homem pilotava o equipamento no momento do acidente.

Os militares não divulgaram a identidade da vítima mas informaram que o homem não apresentou sinais de afogamento, foi atendido no local e liberado na sequência.

Em depoimento ao GBMar, o piloto afirmou que o paramotor apresentou um problema durante o voo. Segundo ele, a asa do equipamento se dobrou no momento de uma manobra, provocando a queda na água.

