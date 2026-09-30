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Oriente Médio Piloto esfaqueado: o que se sabe sobre suposta tentativa de ataque terrorista em voo a Israel Briga entre pilotos de um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel forçou a aeronave a fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita

Autoridades israelenses investigam uma suposta tentativa de ataque terrorista dentro de um avião comercial que levava cerca de 160 passageiros para Israel. Um piloto foi esfaqueado durante o voo. A aeronave emitiu sinal de emergência generalizada, mudou abruptamente de rota e pousou na Arábia Saudita. Veja o que se sabe sobre o caso:

O que aconteceu?

Uma briga entre pilotos de um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel forçou a aeronave a fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita. O episódio gerou preocupações sobre um possível sequestro da aeronave, que transportava dezenas de israelenses, e levou Israel a enviar aviões de guerra.

Aproximadamente duas horas e meia após decolar de Dubai, o avião emitiu um alerta de emergência. O voo desceu abruptamente de 33 000 pés para 17.000 pés (cerca de 10.000 metros para 5.100 metros) em um minuto, antes de fazer um círculo errático próximo à fronteira jordaniana e finalmente pousar em Tabuk cerca de uma hora depois, de acordo com o Flightradar24.

Quantas pessoas estavam a bordo?

Autoridades israelenses disseram que a aeronave transportava entre 160 e 180 passageiros.

Quem ficou ferido e o que causou a briga?

Um oficial israelense disse à Associated Press que uma briga começou entre dois pilotos, e um deles foi esfaqueado.

O Aeroporto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Tabuk, disse em comunicado que o capitão e o primeiro oficial da aeronave ficaram feridos e foram levados para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A polícia também investiga o que teria motivado a briga.

O que dizem as autoridades?

O gabinete do premiê Binyamin Netanyahu afirmou que a situação estava sob controle e que Israel estava trabalhando para trazer os passageiros de volta para casa. "A tripulação foi interrogada como parte da investigação", acrescentou um funcionário regional, sem informar se alguém foi detido.

O primeiro-ministro alertou nos últimos dias sobre ameaças de segurança não especificadas e crescentes. O país está a poucos dias de marcar o aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, a semanas das eleições e segue envolvido em múltiplos conflitos nos últimos três anos.

Por que há suspeita de sequestro e ataque terrorista?

Israelenses foram alvo de uma série de sequestros e ataques a aviões perpetrados por militantes palestinos nas décadas de 1960 e 1970. Israel não sofre um sequestro há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo, inclusive em voos com destino a Israel.

O pouso de emergência na Arábia Saudita não foi o primeiro de um avião transportando israelenses para casa. O reino não mantém relações diplomáticas formais com Israel, mas encerrou sua antiga proibição de voos israelenses sobre seu território em 2022. Desde então, a Arábia Saudita coordenou diversos pousos de emergência para passageiros israelenses, incluindo em 2023, quando um avião apresentou uma falha elétrica .

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um destino de férias popular para turistas israelenses desde que os países normalizaram as relações em 2020. A FlyDubai é a companhia aérea de baixo custo irmã da Emirates.

O que dizem os passageiros?

Passageiros que estavam a bordo do voo da FlyDubai relataram à imprensa internacional as cenas de pânico e horror vividas nesta quarta-feira, 30.

Imagens da cabine de comando divulgadas pela mídia israelense mostraram dois pilotos feridos e sangrando, enquanto um passageiro afirma que um dos pilotos esfaqueou o outro.

"Estamos protegendo o piloto que foi atacado; estamos aqui para que ninguém passe pela porta", ele diz.

Em entrevista à emissora BBC, a mãe de uma passageira, disse que a filha relatou que ouviu gritos dentro do avião e, na sequência, viu um homem pegar uma faca e jogar o piloto no chão. "Havia sangue por toda parte", descreveu.

Segundo o jornal israelense Haaretz, outro passageiro foi filmado em um vídeo gravado dentro do avião com sangue no corpo

"Estamos aqui, em um voo, e acabamos de subjugar os terroristas. Estamos nos aproximando do pouso", disse ele.

"Quem puder me ouvir: precisamos de ajuda. Provavelmente vamos pousar em Tabuk, em algum lugar da Arábia Saudita. Todos no avião estão sãos e salvos, exceto o piloto. Precisamos de ajuda "

Passageiros do voo disseram ainda que os pilotos perderam o controle da aeronave antes que outros passageiros invadissem a cabine de comando.

"Os passageiros começaram a gritar. Então o avião começou a balançar de um lado para o outro. Entendemos que os pilotos haviam perdido o controle porque um deles havia sido esfaqueado. Ele estava gravemente ferido. O avião simplesmente começou a descer rapidamente. Foi muito assustador", contou um passageiro ao Haaretz.



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