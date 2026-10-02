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Oriente Médio Piloto indiano da flydubai afirma que 'não podia deixar todas aquelas pessoas morrerem' Voo, um Boeing 737 operado pela companhia, transportava 174 passageiros quando o confronto ocorreu na quarta-feira (30)

O piloto indiano Smit Machchhar, ferido em um suposto ataque de seu copiloto a bordo de um voo entre Dubai e Tel Aviv, afirmou nesta sexta-feira (2) ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que agiu para proteger os passageiros do avião.

"Eu estava tentando salvar a minha própria vida, mas sabia que não podia deixar que todas aquelas pessoas morressem", declarou Machchhar de seu leito de hospital, durante uma ligação divulgada por Modi em um vídeo publicado nas redes sociais.

O voo, um Boeing 737 operado pela companhia flydubai, transportava 174 passageiros quando o confronto ocorreu na quarta-feira (30).

Machchhar, com 17 anos de experiência na aviação, incluindo 11 como comandante, relatou o momento em que percebeu que o avião estava perdendo altitude enquanto estava ferido no chão, o que o levou a fazer um último esforço para evitar uma catástrofe.

"Eu tinha sofrido tantos ferimentos que caí. Naquele momento, eu conseguia sentir que o avião estava caindo. Eu sabia que aquela era a última tentativa, que a porta estava bem ali", disse.

"Eu continuava sendo agredido, mas eu simplesmente abri a porta e todos entraram", relatou.

Machchhar afirmou que seus anos de experiência permitiram entender o que estava acontecendo, mesmo quando estava ferido.

As circunstâncias do confronto seguem sob investigação. Segundo as acusações, o copiloto atacou Machchhar, o que desencadeou uma luta pelo controle da aeronave.

Os passageiros ajudaram a evitar que ele caísse, permitindo um pouso de emergência na Arábia Saudita.

Modi afirmou que as ações do piloto contribuíram para salvar centenas de vidas e evitar "uma grande tragédia".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia atribuído a Machchhar e aos passageiros do voo o mérito de evitar uma catástrofe.

Os passageiros relataram que invadiram a cabine e participaram de uma luta pelo controle da aeronave depois que o avião despencou repentinamente, perdendo quase 5.200 metros de altitude em um minuto, segundo o site especializado Flightradar24.

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