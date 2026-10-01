A- A+

ORIENTE MÉDIO Piloto indiano é aclamado como "herói" após confronto durante voo para Israel Machchhar se recupera na Arábia Saudita, informou o jornal Mumbai Mirror, que chamou o piloto de "super-herói dos céus"

O piloto indiano Smit Machchhar foi aclamado como um "herói" nesta quinta-feira (1º) por manter o controle de um voo de Dubai para Tel Aviv depois que seu copiloto o atacou com uma faca em uma tentativa de derrubar o avião.

Para seus amigos e vizinhos no subúrbio de Mumbai, onde seus pais moram, sua coragem não foi nenhuma surpresa.

Segundo eles, Machchhar, que tem cerca de 30 anos e mais de uma década de experiência de voo, é afável, prestativo e "sempre sorridente". Desde criança, sempre se manteve calmo sob pressão, afirmam.

"Não esperávamos menos dele; não foi uma surpresa", disse Akshay Doshi, que conhece Machchhar há cerca de 15 anos e mora ao lado do apartamento de seus pais.

"Estamos orgulhosos dele por seu caráter, por sua coragem", disse outro vizinho, Laxmikant Joshi, à AFP. "Ele salvou vidas quando ele mesmo estava em perigo. E fez isso no ar, recuperando o controle da aeronave depois de ser ferido", acrescentou.

O próprio Machchhar comentou que, quando começou sua carreira como piloto, a responsabilidade pela segurança dos passageiros muitas vezes pesava muito sobre seus ombros.

Seu amigo de infância, Pratik Gandhi, destacou a capacidade de Machchhar de manter a calma mesmo quando estavam aprontando travessuras infantis.

Sua compostura foi testada na quarta-feira, quando seu copiloto a bordo do voo da flydubai o atacou, dando início a uma luta pelo controle da aeronave, segundo passageiros e autoridades.

A companhia aérea confirmou que todos os 174 passageiros do voo estavam em segurança. Destes, 166 eram israelenses, segundo diversos veículos de imprensa.

As autoridades não forneceram detalhes sobre o tipo de ferimentos sofridos por Machchhar, mas confirmaram que ele está recebendo tratamento em um hospital.

"Super-herói no céu"

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o saudou como um "HERÓI" nas redes sociais, afirmando que suas ações ajudaram a salvar centenas de vidas.

Modi declarou em Nova Délhi que havia telefonado para a esposa e os pais de Machchhar. "A coragem de Smit nos enche de orgulho", disse.

Outro vizinho, Bhavesh Shah, observou que Machchhar frequentemente volta para a casa de sua família no subúrbio de Tilak Nagar, em Mumbai, e está sempre disposto a ajudar quem precisa.

"Estamos rezando por ele; nos disseram que seu estado é estável", disse Shah.

Machchhar começou a estudar administração de empresas, com a intenção de ajudar sua família nos negócios têxteis, mas depois participou de um seminário de aviação e se apaixonou pela área.

Seu primeiro voo comercial foi "aterrorizante", relembrou ele em um podcast de 2025, devido à responsabilidade que sentia pela vida dos passageiros.

Mas, com o tempo, ele aprendeu a lidar com essa pressão.

Machchhar tem mais de 13 anos de experiência pilotando Boeing 737 em voos comerciais e, desde 2022, trabalha para a companhia aérea emiradense flydubai, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

"É um herói para todos nós, Capitão", publicou a companhia aérea indiana SpiceJet, onde ele também trabalhou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou sua "coragem extraordinária".

Machchhar se recupera na Arábia Saudita, informou o jornal Mumbai Mirror, que chamou o piloto de "super-herói dos céus". Segundo a publicação, seus pais viajaram para a Arábia Saudita para acompanhá-lo.

Veja também