A- A+

Inglaterra Piloto morre após avião cair no pátio do Museu da Guerra, na Inglaterra; veja o vídeo Local é considerado maior museu aéreo da Europa; espaço ficará fechado nos próximos dias

Um homem morreu depois que o avião que pilotava caiu nesta terça-feira pouco após decolar de pista localizada no campo de aviação do Museu Imperial da Guerra (Imperial War Museum, o IWM), em Duxford, na Inglaterra. A vítima, que não foi identificado, tinha cerca de 50 anos, era um piloto habilitado e estava sozinho na aeronave no momento da queda.

Identificado como um morador de Bedfordshire, a vítima pilotava um avião modelo General Aviation Cirrus SR22 e estava sozinho bordo, segundo a SkyNews. As autoridades do museu disseram que o piloto foi declarado morto ainda no local, apesar dos “melhores esforços das equipes médicas”.

“Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente difícil. A Polícia de Cambridgeshire informou os familiares que compareceram ao local do acidente ontem”, disse um porta-voz do IWM.

#BREAKING: TRAGEDY AT DUXFORD AIRFIELD, ENGLAND



A Cirrus SR22T crashes during a series of touch-and-go maneuvers. After two successful attempts, the third saw the aircraft bounce twice, leading to a presumed stall.



The incident claimed the life of the solo occupant, believed… pic.twitter.com/LLDJtLh5aF — Genius Bot X (@GeniusBotX) March 27, 2024

Ele também afirmou que a polícia já havia repassado o caso para a Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos, cujas equipes permanecem no local a procura de vestígios que possam ajudar na elucidação das causas do acidente.

“Fomos chamados às 13h40 de terça-feira [horário local] com relatos de que uma aeronave havia caído no campo de aviação de Duxford. Ambulâncias e veículos da equipe de resposta a áreas perigosas e a Ambulância Aérea Essex And Herts compareceram ao local. Infelizmente, apesar dos melhores esforços de todos os serviços envolvidos, um homem foi declarado morto no local”, disse um porta-voz do Serviço de Ambulância do Leste da Inglaterra.

O IWM Duxford, que é considerado o maior museu aéreo da Europa, afirmou que permanecerá fechado nesta quarta e quinta-feira, mas “espera reabrir ao público na sexta-feira”.

Veja também

TRÂNSITO BPRv detalha Operação Postos Avançados, criada para feriadão da Semana Santa