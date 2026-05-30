NOVA IGUAÇU

Piloto morre após queda de avião de pequeno porte em área residencial no Rio de Janeiro

Aeronave caiu na manhã deste sábado no bairro Vila Bandeirantes, próximo ao campo de aviação; vítima era o único ocupante e não houve outros feridos

Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um piloto morreu após a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado (30), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A aeronave caiu sobre uma área residencial na Rua Irmãos Moreira no bairro Vila Bandeirantes, próximo ao campo de aviação da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Queimados foram acionadas às 9h45 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a aeronave caída sobre imóveis da região.

De acordo com a corporação, havia apenas um ocupante no avião. O piloto, um homem adulto, já estava sem vida quando os bombeiros chegaram.

O acidente não causou outras vítimas ou feridos em solo. Às 11h45, os bombeiros permaneciam no local aguardando a realização da perícia, responsável por apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos periciais, o corpo será removido.

A vítima ainda não foi identificada. As causas da queda da aeronave ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

