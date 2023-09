Piloto que ejetou de caça F-35 nos EUA ligou para emergência ao aterrisar de paraquedas em quintal

A- A+

O piloto que ejetou de um caça F-35 no último domingo enquanto sobrevoava um bairro residêncial da Carolina do Sul ligou para o serviço de emergência 911, segundo mostra um aúdio obtido pela emissora britânica BBC. Na gravação, é possível escutar o militar afirmando não saber onde a aeronave de R$ 485 milhões estava.

O avião, que estava no piloto automático, só foi encontrado no dia seguinte, na tarde de segunda-feira, em Williamsburg County.

— Acho que ele caiu no meu quintal. Estamos tentando ver se conseguimos uma ambulância para chegar em casa, por favor — diz um morador da região no aúdio da ligação.

— Um jato militar caiu. Eu sou o piloto. Precisamos do resgate (...) Não tenho certeza de onde está o avião. Teria caído em algum lugar. Eu ejetei — diz o militar na gravação, após afirmar que estava "Ok".

Segundo os militares, o piloto, que não foi identificado, chegou a solo em segurança, numa área residencial, e foi levado a um hospital local em condições estável de saúde. O nome dele não foi divulgado.

No momento do incidente, o caça e outro jato semelhante, ambos estimados em US$ 80 milhões (R$ 388 milhões), voavam lado a lado. Antes de pular de paraquedas, o piloto habilitou a função de piloto automático. A sargento Heather Stanton explicou à imprensa internacional que as buscas se concentram no Lago Moultrie, a cerca de 80 quilômetros de North Charleston.

O F-35 tem uma autonomia de até 1.900 milhas (pouco mais de 3 mil quilômetros). No entanto, não se sabe quanto combustível ele ainda tinha quando o piloto se ejetou.

