"Piloto Seguro": CTTU qualifica motociclistas por aplicativo sobre segurança viária

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Motociclistas por aplicativo tiveram a oportunidade de se qualificar sobre educação viária para reduzir em 50% os números de sinistros com moto. A iniciativa, denominada de "Programa Piloto Seguro" é da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), em parceria com as empresas 99 e Honda.

É a terceira turma de 2026. O programa é realizado desde 2019 e já teve parceria com diversas plataformas de variados segmentos.

Condutores receberam brindes de segurança | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Condutores receberam brindes de segurança | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Aula teve quatro horas de duração | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

As aulas começaram por volta das 9h desta sexta (10), no Centro de Treinamentos da Honda, em Areias, Zona Oeste da cidade. Sete condutores compareceram às aulas que abordaram três disciplinas: direção defensiva, dicas de segurança e análise de dados.

Ao final do curso, todos recebem certificado de participação e um capacete de brinde da 99. O acessório reduz em até 70% o risco de lesões graves.

Histórico de acidentes com moto entre 2021 e 2024, no Recife, de acordo com dados da CTTU:

2021: 1227 ocorrências (24 mortes);

2022: 1548 ocorrências (39 mortes);

2023: 3784 ocorrências (68 mortes);

2024: 4887 ocorrências (63 mortes).

Perfil dos condutores

Dados levantados pelo órgão indicam que o perfil dos condutores que se envolvem em sinistros de trânsito é de pessoas entre 20 e 29 anos. O excesso de velocidade é a causa mas predominante. Avenidas importantes como Agamenon Magalhães, Norte e Recife apresentam maiores quantidades de ocorrências.

Michele Souza, gestora de Educação de Trânsito da CTTU | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“A gente vem capacitando motociclistas por aplicativo, onde o curso tem carga horária de quatro horas e partes prática e teórica para conscientizar e alertar esse público que é o nosso foco. Sempre pedimos para que as pessoas desacelerem e tenham mais prudência em relação a essa questão”, comenta a gestora de Educação de Trânsito da CTTU, Michele Souza.

Teoria e prática

Para as aulas teóricas, a autarquia disponibilizou dois instrutores que ministraram as aulas na sala 01. Já a parte prática foi ensinada por um instrutor da Honda, no pátio do Centro de Treinamentos. Todos os alunos vivenciaram a experiência de treinar direção defensiva nas motos da marca.

Moab Barros, instrutor | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“Entre as principais dicas que nós passamos para os alunos está a postura, curva e frenagem. Aqui é um ambiente controlado, mas lá fora, no perímetro urbano, não é. Então é muito importante saber entrar e sair das curvas, usar os freios. São procedimentos que visam com que a pessoa pilote de forma segura e com conforto”, destaca o instrutor de pilotagem e direção defensiva da Honda, Moab Barros.

David Luiz, supervisor de fiscalização de trânsito da CTTU, relembrou que levou, durante a aula, a análise dos dados de sinistros citada acima no texto, além dos grandes motivadores de acidentes.

David ministrou aulas teóricas | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“A gente faz um estudo sobre o que vem motivando os sinistros de trânsito no Recife, bem como a quantidade de vítimas, e traçamos uma estratégia para prevenção desses sinistros. Entre os motivos, tem excesso de velocidade, desatenção, consumo de bebida alcoólica e não utilização do capacete. A gente traz essas informações. Muitas vezes, eles trazem costumes que acreditavam não serem incorretos e aprendem a não fazer dessa forma”, pontuou o instrutor.

Conhecimento aliado à prática

Warley da Silva, 28, trabalha com aplicativo de transporte de passageiros há três anos e participa desse curso pela primeira vez. Em 2019, ele sofreu um acidente em Beberibe, Zona Norte do Recife.

Naquele tempo, um carro bateu na moto que ele pilotava. Silva teve lesões nos braços. Hoje, ele sai da sala de aula com mais experiências que serão aplicadas no cotidiano.

Warlley sofreu acidente de moto em 2019 | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“Serviu para muitas coisas, principalmente para termos cautela. O professor falou muito sobre direção defensiva e trouxe relatos que acontecem no nosso dia a dia. Isso nos serve de aprendizado, a fim de termos um melhor desenvolvimento. Depois do acidente, fiquei receoso em pilotar moto, mas vim me adaptando até pegar em uma novamente. Hoje, depois dessa aula, desenvolvi ainda mais”, garantiu.

Para Paula Vitória, de 26 anos, que é motociclista por aplicativo de entrega há cinco anos, o ambiente educacional também serviu para reflexão sobre as atitudes no trânsito.

Paula participa dessa aula no CT da Honda pela primeira vez | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“A gente nunca sabe tanto que não possa aprender mais. Foi uma aula necessária que todo motociclista deveria ter. São coisas que nos fazem refletir sobre como temos feito no dia a dia, inclusive quando ninguém está vendo. Será que não furamos o sinal? Ou será que não subimos numa calçada? Deveríamos nos conscientizar mais, porque a pista fica parada e não faz qualquer mal a alguém. O caos e os acidentes somos nós quem causamos”, disse

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