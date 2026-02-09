A- A+

PORNOGRAFIA INFANTIL Piloto usava RG falso para levar crianças a motel; abusos eram cometidos há ao menos 8 anos Ainda de acordo com as investigações, o piloto teria "comprado" três meninas de 10, 12 e 14 anos

O piloto da Latam, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, usava documentos falsos para conseguir levar crianças e adolescentes a motéis. Segundo a investigação, os abusos eram cometidos há ao menos oito ano. Lopes foi preso nesta segunda-feira, 9, suspeito de chefiar um esquema de pornografia infantil e estupro de vulnerável. A defesa dele não foi localizada.

"Ele tinha contato com algumas das vítimas e ele levava até para motel com RG de pessoa maior de idade. Uma delas, ele começou a abusar com 8 anos e hoje ela já está 12. A outra acabou de fazer 18 anos. Quando ele tinha contato físico, real, com essas crianças, então ele as estuprava", afirmou a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.

O piloto estava dentro de uma aeronave, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, quando foi abordado e preso.

Ainda de acordo com as investigações, o piloto teria "comprado" três meninas de 10, 12 e 14 anos, netas de uma mulher de 55 anos, que também foi presa durante operação realizada nesta manhã. A reportagem tenta contato com a defesa dos suspeitos.

Em nota, a Latam informou que o piloto foi preso durante os procedimentos de embarque do voo LA3900, com destino ao Rio de Janeiro.

O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto. A empresa ainda afirma que abriu apuração interna e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Além das duas prisões, a polícia ainda cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados. As ações são realizadas na capital paulista e em Guararema, na região metropolitana.

O inquérito policial começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.



