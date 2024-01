A- A+

JAPÃO Pilotos do Airbus A350 não teriam visto aeronave da Guarda Costeira do Japão antes da colisão Grave acidente entre as aeronaves deixou ao menos cinco mortos nesta terça-feira (2)

Durante entrevista coletiva concedida à imprensa local nesta terça-feira (2), o vice-presidente sênior de segurança corporativa da Japan Airlines, Tadayuki Tsutsumi, informou que os pilotos do Airbus A350 da companhia, que colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão, não teriam visto o avião na pista no momento da aterrissagem.

A informação faz parte de um relatório inicial sobre o acidente que deixou ao menos cinco pessoas mortas. Até o momento, as vítimas fatais são integrantes do DHC-8 da Guarda Costeira, que estava na pista do Aeroporto Haneda, em Tóquio, quando foi atingido pelo Airbus, que decolou do aeroporto de Chitose, em Sapporo, também no Japão.

Já os 379 passageiros e 12 tripulantes do voo comercial conseguiram ser retirados da aeronave.

A responsabilidade do acidente será investigada pelas autoridades locais. Por meio de nota, a fabricante do Airbus emitiu um comunicado oficial sobre o acidente.

De acordo com a empresa, a aeronave envolvida na colisão, “registrada sob o número JA13XJ, de número de série 538, foi entregue à Japan Airlines diretamente da linha de produção em 10 de novembro de 2021. O modelo era equipado com motores Rolls-Royce Trent XWB”.

A companhia deverá enviar uma equipe de especialistas para auxiliar nas investigações sobre o caso. A medida acontece em “conformidade com as recomendações do Anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO)”.

A fabricante destacou que também “fornecerá assistência técnica ao Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) da França e à Japan Transport Safety Board (JTSB) responsável pela investigação”.

A empresa também se solidarizou com as vítimas da colisão. “As nossas preocupações e simpatias estão com as famílias, amigos e entes queridos afetados pelo acidente”.

