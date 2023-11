Pilotos flagram aurora boreal durante um voo; confira o vídeo

A- A+

Um dos espetáculos mais icônicos da natureza foi flagrado ao vivo em um voo realizado entre os Estados Unidos e Portugal. A aurora boreal surgiu em rasgos de luz verde e vermelho no céu noturno de Lisboa e foi filmada por pilotos da TAP Air Portugal, principal companhia aérea do país.

Enquanto guiavam seu avião através do céu noturno, os pilotos conseguiram gravar, da cabine de pilotagem, o surgimento da visão de luzes no horizonte em meio à escuridão noturna.

Nas redes sociais, a companhia aérea portuguesa compartilhou o momento. “Quando a vida nos dá uma aurora boreal, nós abraçamo-la”, diz a legenda da postagem feita no dia 4 de novembro pela Tap Air Portugal no Instagram.



O fenômeno, considerado raro em Portugal por conta da angulação terrestre, foi registrado em 16 de setembro de 2023, e postado em 17 de outubro no canal "Best Airplane Seat", do Youtube.

A aurora boreal acontece quando ondas expelidas pelo sol durante as tempestades solares atingem as camadas mais altas da atmosfera terrestre. Quando ocorre esse choque, as partículas que compõem a atmosfera absorvem a energia desses ventos solares.

Mas, ao retornarem ao estado de energia anterior, as partículas da atmosfera libertam radiação eletromagnética — incluindo a luz visível. É deste processo que surgem as cores visíveis das auroras boreais (quando acontecem no Hemisfério Norte) e as auroras austrais (no Hemisfério Sul).

