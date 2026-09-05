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Tragédia

Pilotos morrem após avião militar cair durante exibição aérea na Grécia

Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas os pilotos não tiveram tempo de acionar o sistema de ejeção, segundo o canal ERT

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Fumaça sobe após a queda de um jato militar Phantom F-4 durante a Semana de Aviação de Atenas, no aeroporto militar de Tanagra, perto de Atenas, em 5 de setembro de 2026Fumaça sobe após a queda de um jato militar Phantom F-4 durante a Semana de Aviação de Atenas, no aeroporto militar de Tanagra, perto de Atenas, em 5 de setembro de 2026 - Foto: Theophile Bloudanis/AFP

Um avião militar F4 Phantom caiu na tarde deste sábado (5) em uma base próxima a Atenas durante uma exibição aérea e seus dois pilotos morreram, informou a emissora pública ERT.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas os pilotos não tiveram tempo de acionar o sistema de ejeção, segundo o canal.

O avião havia acabado de decolar quando perdeu altitude repentinamente e caiu, constatou um jornalista da ERT, presente no local.

Imediatamente após o acidente, houve uma explosão diante das milhares de pessoas que foram assistir à apresentação "Athens Flying Week", organizada anualmente.

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Nove aviões e quatro helicópteros dos bombeiros foram enviados ao local para apagar as chamas, segundo imagens transmitidas pela ERT.

O evento foi cancelado, anunciaram os organizadores.

O ministro da Defesa, Nikos Dendias, que deveria viajar para a Tessalônica para participar de uma feira, cancelou este compromisso para visitar o local do acidente.

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